Рейтинг@Mail.ru
У берегов Флориды произошло необычное землетрясение - РИА Новости, 17.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:32 17.07.2026
У берегов Флориды произошло необычное землетрясение

Необычное землетрясение у берегов Флориды могло быть вызвано военным испытанием

© iStock.com / FurchinСейсмограф
Сейсмограф - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
© iStock.com / Furchin
Сейсмограф. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • У берегов американского штата Флорида было зафиксировано землетрясение.
  • Геологическая служба США (USGS) установила, что землетрясение имело магнитуду 3,9, а его очаг находился на глубине ноль километров, что характерно для взрыва.
  • Газета Daily Mail со ссылкой на сейсмологов сообщает, что вероятной причиной землетрясения были военные испытания.
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Необычное землетрясение было зафиксировано у берегов американского штата Флорида в четверг, его причиной мог стать взрыв, проведенный в ходе военных испытаний, сообщает газета Daily Mail со ссылкой на сейсмологов.
Согласно сообщению издания, в четверг Геологическая служба США (USGS) зафиксировала у берегов Калифорнии землетрясение магнитудой 3,9, при этом очаг залетал на глубине ноль километров, что означает, что источник сейсмической активности находился очень близко к поверхности. Это больше характерно для взрыва, чем для тектонического землетрясения, отмечает газета.
Флаги США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
США испытывают проблемы в разработке первого гиперзвукового оружия
2 июля, 19:14
"Зафиксированные в этом инциденте толчки земли более типичны для взрыва, нежели для землетрясения естественного происхождения", - приводит издание слова представителя USGS.
Газета подчеркивает, что вероятной причиной землетрясения были военные испытания, а именно - экспериментальный взрыв.
Испытательный полигон в Неваде - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
СМИ сообщили о серии загадочных землетрясений у секретной базы США в Неваде
3 марта, 03:20
 
В миреФлоридаКалифорнияЗемлетрясение
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала