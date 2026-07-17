У берегов Флориды произошло необычное землетрясение

Краткий пересказ от РИА ИИ
- У берегов американского штата Флорида было зафиксировано землетрясение.
- Геологическая служба США (USGS) установила, что землетрясение имело магнитуду 3,9, а его очаг находился на глубине ноль километров, что характерно для взрыва.
- Газета Daily Mail со ссылкой на сейсмологов сообщает, что вероятной причиной землетрясения были военные испытания.
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Необычное землетрясение было зафиксировано у берегов американского штата Флорида в четверг, его причиной мог стать взрыв, проведенный в ходе военных испытаний, сообщает газета Daily Mail со ссылкой на сейсмологов.
Согласно сообщению издания, в четверг Геологическая служба США (USGS) зафиксировала у берегов Калифорнии землетрясение магнитудой 3,9, при этом очаг залетал на глубине ноль километров, что означает, что источник сейсмической активности находился очень близко к поверхности. Это больше характерно для взрыва, чем для тектонического землетрясения, отмечает газета.
"Зафиксированные в этом инциденте толчки земли более типичны для взрыва, нежели для землетрясения естественного происхождения", - приводит издание слова представителя USGS.
Газета подчеркивает, что вероятной причиной землетрясения были военные испытания, а именно - экспериментальный взрыв.