Фестиваль "Дни Достоевского в Оптиной пустыни" проходит в Калужской области

КАЛУГА, 17 июл – РИА Новости. Духовно-просветительский проект "Дни Достоевского в Оптиной пустыни" проходит в Калужской области, в программе лекции о Достоевском и дискуссии о его творчестве, а также экскурсии, мастер-классы, концерты, сообщило правительство региона.

"Шестнадцатого июля у стен Введенского ставропигиального мужского монастыря Оптина пустынь состоялось торжественное открытие духовно-просветительского проекта "Дни Достоевского в Оптиной пустыни", организованного при поддержке президентского фонда культурных инициатив", - говорится в сообщении.

Проект стартовал в пятый раз и проходит с 16 по 19 июля. Фестиваль открыл губернатор Калужской области Владислав Шапша вместе с митрополитом Калужским и Боровским Климентом, епископом Можайским Иосифом, заместителем председателя Госдумы Анной Кузнецовой и другими почетными гостями.

Владислав Шапша в своем выступлении сделал акцент на том, что за пять лет локальная идея проведения "Дней Достоевского в Оптиной пустыни" превратилась во всероссийский проект. Говоря о наследии великого писателя, губернатор заметил, что "мы живем в эпоху высоких скоростей, искусственного интеллекта, мгновенных ответов и все равно возвращаемся к Достоевскому, к книгам, написанным полтора века назад, и каждый раз находим что-то новое".

"Мы сегодня ищем то же, что искал он. Смысл, опору, понимание себя. Его герои – это мы, когда стоим перед выбором. Их сомнения – наши. В этом величие Достоевского. И наша возможность узнать себя. Для него калужская земля стала местом утешения и новых сил. Здесь, в Оптиной пустыни, он прикоснулся к тому, что потом подарил своим героям - способность не сдаваться", - подчеркнул глава региона.

По словам Шапши, на фестиваль ожидается порядка 40 тысяч гостей. В программе – более 60 мероприятий. Это лекции и дискуссии о великом писателе и его творчестве, экскурсии, мастер-классы, концерты.

События проходят на нескольких площадках. В частности, в самой Оптиной пустыни запланированы беседа с протоиереем Андреем Ткачевым на тему "Достоевский и миссия России", а также встреча-дискуссия на тему "Понимание греха у Достоевского" - ее проведет филолог, культуролог, религиовед, писатель Татьяна Касаткина.