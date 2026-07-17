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ФБР выступало против версии об вмешательстве Китая в выборы в 2020 году - РИА Новости, 17.07.2026
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05:39 17.07.2026
ФБР выступало против версии об вмешательстве Китая в выборы в 2020 году

В ФБР заявляли об отсутствии доказательств о вмешательстве Китая в выборы

© AP Photo / Chris PizzelloИзбиратели голосуют на выборах президента США в библиотеке Рорнальда Рейгана в Сими-Вэлли
Избиратели голосуют на выборах президента США в библиотеке Рорнальда Рейгана в Сими-Вэлли - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
© AP Photo / Chris Pizzello
Избиратели голосуют на выборах президента США в библиотеке Рорнальда Рейгана в Сими-Вэлли. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • ФБР выступило против включения в официальный доклад нацразведки США недоказанных утверждений об умышленном вмешательстве Китая в президентские выборы 2020 года.
  • Разведсообщество заявило, что доказательств намерения Китая повлиять на выборы нет.
  • Переписка между представителем ФБР и Национального разведывательного совета стала одним из документов, опубликованных Белым домом после обращения президента США Дональда Трампа к нации с обвинениями в адрес Китая.
ВАШИНГТОН, 17 июл - РИА Новости. ФБР в конце 2020 года выступило против включения в официальный доклад нацразведки США недоказанных утверждений об умышленном вмешательстве Китая в президентские выборы, выяснило РИА Новости, ознакомившись с рассекреченными документами, опубликованными Белым домом.
"В первом абзаце офицер разведки отмечает, что руководство Китая также "намеревалось" направить часть усилий Пекина на то, чтобы косвенно повлиять на американских кандидатов. Разведсообщество неоднократно заявляло на основе совокупности разведданных, что доказательств такого намерения нет... Такое прямолинейное заявление об этом, без подтверждающих доказательств, вводит в заблуждение", - говорится в переписке между представителем ФБР и Национального разведывательного совета.
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Также из переписки следует, что офицер разведки попытался приравнять сомнительные донесения агентуры с плохой репутацией к надежным перехватам разговоров китайского руководства, а также бездоказательно утверждал, что Пекин якобы мог поощрять внутренние протесты в США.
Эта переписка стала одним из документов, опубликованных Белым домом после обращения президента США Дональда Трампа к нации, в котором он напрямую обвинил Китай во вмешательстве в президентские выборы 2020 года.
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