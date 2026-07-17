ФАС предложила отменить плату за возврат ж/д билетов

Краткий пересказ от РИА ИИ ФАС России предложила установить предел платы за возврат ж/д билета в размере 10% от его стоимости.

Количество возвращенных железнодорожных билетов в 2025 году превысило 25 миллионов, при этом повторно выкупаются лишь 5,9 миллиона мест.

В ФАС считают, что принятие изменений сократит число возвратов и обеспечит наличие достаточного количества билетов в продаже.

МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предложила отменить действующее ценовое регулирование в отношении платы, взимаемой ж/д перевозчиками за возврат билета, и установить ее предел в размере 10% стоимости самого билета, сообщили в Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предложила отменить действующее ценовое регулирование в отношении платы, взимаемой ж/д перевозчиками за возврат билета, и установить ее предел в размере 10% стоимости самого билета, сообщили в ведомстве

Там напомнили, что стоимость услуги по оформлению возврата денег за неиспользованный железнодорожный билет регулируется государством, а с 2020 года в связи с распространением коронавирусной инфекции она была снижена до минимального размера.

На сегодняшний день это привело к увеличению числа возвращаемых билетов более чем в три раза по сравнению с допандемийным периодом, поясняет ведомство.

"Для системного решения этой проблемы ФАС России разработала проект приказа о неприменении ценового регулирования в отношении сбора за возврат железнодорожных билетов. Документ предполагает, что перевозчики смогут самостоятельно определять размер сбора в пределах до 10% от стоимости неиспользованного проездного документа", - говорится в сообщении.

В службе отметили, что по информации перевозчиков, в 2025 году количество возвращенных билетов превысило 25 миллионов, тогда как повторно выкупаются лишь 5,9 миллиона мест, а порядка 9 миллионов мест остаются непроданными.

"При этом более половины возвратов оформляются за пять и менее дней до отправления поезда", - подчеркнули в ФАС.

Уточняется, что такое решение было инициировано и поддержано в предложенной ведомством редакции членами Совета потребителей по вопросам деятельности ОАО "РЖД".