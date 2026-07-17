Евродепутат оценил перспективы ускоренного вступления Украины в ЕС

Краткий пересказ от РИА ИИ Глава делегации Европарламента по связям с Украиной Пекка Товери заявил, что сценарий ускоренного вступления Украины в Евросоюз больше не обсуждается.

Евросоюз планирует открыть все шесть переговорных кластеров по вступлению Украины до конца года.

Для вступления Украины в ЕС потребуется согласие всех стран объединения, а среди основных препятствий остаются проведение реформ, борьба с коррупцией и решение экономических вопросов.

МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Сценарий ускоренного вступления Украины в Евросоюз больше не обсуждается, Киев должен пройти предусмотренные процедуры и провести необходимые реформы, заявил "Известиям" глава делегации Европарламента по связям с Украиной Пекка Товери.

"Не думаю, что ускоренный путь на повестке. Речь идет о членстве на основе заслуг, которое, естественно, может быть довольно скорым, если Украина сможет быстро провести необходимые реформы", - сказал Товери.

По данным издания, ранее в Германии и Франции предлагали различные варианты частичной интеграции Украины в ЕС в обход стандартной процедуры. Товери также сообщил, что Евросоюз планирует открыть все шесть переговорных кластеров по вступлению Украины до конца года. При этом, как напоминает газета, для вступления Украины в ЕС потребуется согласие всех стран объединения, а среди основных препятствий остаются проведение реформ, борьба с коррупцией и решение экономических вопросов.

Ранее Владимир Зеленский потребовал от ЕС принять Украину в состав объединения в 2027 году. При этом европейские лидеры много раз указывали на несоответствие украинского законодательства европейским стандартам и говорили, что одним из обязательных условий рассмотрения членства Украины является основательное реформирование.