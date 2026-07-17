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Евродепутат оценил перспективы ускоренного вступления Украины в ЕС - РИА Новости, 17.07.2026
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00:15 17.07.2026
Евродепутат оценил перспективы ускоренного вступления Украины в ЕС

Евродепутат Товери: ускоренное вступление Украины в ЕС больше не обсуждается

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкЗдание Европарламента в Страсбурге
Здание Европарламента в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Здание Европарламента в Страсбурге. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава делегации Европарламента по связям с Украиной Пекка Товери заявил, что сценарий ускоренного вступления Украины в Евросоюз больше не обсуждается.
  • Евросоюз планирует открыть все шесть переговорных кластеров по вступлению Украины до конца года.
  • Для вступления Украины в ЕС потребуется согласие всех стран объединения, а среди основных препятствий остаются проведение реформ, борьба с коррупцией и решение экономических вопросов.
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Сценарий ускоренного вступления Украины в Евросоюз больше не обсуждается, Киев должен пройти предусмотренные процедуры и провести необходимые реформы, заявил "Известиям" глава делегации Европарламента по связям с Украиной Пекка Товери.
"Не думаю, что ускоренный путь на повестке. Речь идет о членстве на основе заслуг, которое, естественно, может быть довольно скорым, если Украина сможет быстро провести необходимые реформы", - сказал Товери.
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По данным издания, ранее в Германии и Франции предлагали различные варианты частичной интеграции Украины в ЕС в обход стандартной процедуры. Товери также сообщил, что Евросоюз планирует открыть все шесть переговорных кластеров по вступлению Украины до конца года. При этом, как напоминает газета, для вступления Украины в ЕС потребуется согласие всех стран объединения, а среди основных препятствий остаются проведение реформ, борьба с коррупцией и решение экономических вопросов.
Ранее Владимир Зеленский потребовал от ЕС принять Украину в состав объединения в 2027 году. При этом европейские лидеры много раз указывали на несоответствие украинского законодательства европейским стандартам и говорили, что одним из обязательных условий рассмотрения членства Украины является основательное реформирование.
В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов. В Евросоюзе неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой.
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