Эксперт назвал причины создания антибаллистической коалиции стран ЕС

Краткий пересказ от РИА ИИ Лидеры Дании, Франции, Германии, Италии, Нидерландов, Норвегии, Испании, Швеции, Великобритании и Украины 13 июля объявили о начале создания коалиции по противоракетной обороне.

Игорь Коротченко заявил, что создание антибаллистической коалиции европейскими странами и Украиной — это реакция на эффективные российские ракетные удары по военной и промышленной инфраструктуре Украины, а также стремление Евросоюза к большей стратегической автономии от США.

Коротченко считает, что планы коалиции связаны с целью Евросоюза обеспечить к 2030 году полную готовность к возможному масштабному военному столкновению с Россией, в том числе с опорой на новые средства перехвата ПВО-ПРО.

МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Антибаллистическая коалиция ряда европейских стран является реакцией на эффективные ракетные удары России по военно-промышленным целям на Украине и стремлением к большей автономии от США в сфере противовоздушной и противоракетной обороны (ПВО-ПРО), заявил РИА Новости российский военный аналитик, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.

Лидеры Дании Франции , Германии, Италии, Нидерландов, Норвегии, Испании, Швеции, Великобритании и Украины 13 июля объявили о начале создания коалиции по противоракетной обороне.

"Так называемая антибаллистическая коалиция ряда ключевых европейских стран и примкнувшей к ним Украины - это реакция на эффективные российские ракетные удары по военной и промышленной инфраструктуре режима (Владимира) Зеленского", - сказал Коротченко.

По его словам, она также является свидетельством стремления стран Евросоюза к большей стратегической автономии от США, особенно с учетом недружественных в отношении ЕС и европейского сегмента НАТО действий президента США Дональда Трампа, который откровенно заявляет, что его главный приоритет - реализация целей внешней и оборонной политики США, а не защита Европы.

"Военный и военно-промышленный потенциал европейских стран, принявших участие в антибаллистической инициативе, вполне позволяет реализовать ряд программных целей и задач, среди которых разработка систем и комплексов ПВО-ПРО, сопоставимых по своим тактико-техническим характеристикам с новейшими версиями американского ЗРК Patriot PAC-3", - сказал аналитик.

Он считает очевидным, что планы этой коалиции связаны с программной целью Евросоюза обеспечить к 2030 году полную готовность к возможному масштабному военному столкновению с Россией, в том числе с опорой на новые средства перехвата ПВО-ПРО.

Что касается Украины, примкнувшей к данной инициативе, то аналитик отметил, что возможности ее ВПК в части полномасштабного участия в проекте "фактически равны нулю" из-за отсутствия соответствующих компетенций в области систем противоракетного перехвата.

"Очевидно, что Евросоюз рассчитывает, затянув конфликт до 2030 года, обеспечить поставку на Украину уже европейских систем ПВО-ПРО с учетом, что США завязли в войне с Ираном. Американцам не хватает возможности для полноценного прикрытия ни своих военных баз в регионе Персидского залива, ни своих союзников. Поэтому отныне с точки зрения построения интегрированной системы ПВО-ПРО Евросоюз будет в первую очередь опираться на собственные возможности", - сказал Коротченко.