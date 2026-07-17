Институт Царьграда высоко оценил деятельность губернатора Евраева

ЯРОСЛАВЛЬ, 17 июл – РИА Новости. Губернатор Ярославской области Михаил Евраев занял шестое место в рейтинге по реализации Стратегии государственной национальной политики России, сообщила пресс-служба правительства региона.

"Губернатор Ярославской области Михаил Евраев – в числе лидеров аналитического среза за июнь по реализации Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации до 2036 года. Ежемесячные замеры делают эксперты Центра этнорелигиозных исследований Института Царьграда", - говорится в сообщении. Уточняется, что Евраев занял шестое место в рейтинге.

По данным пресс-службы областного правительства, деятельность глав субъектов в рейтинге оценивается по трем показателям, которые связаны с укреплением межнационального согласия, сохранением исторической памяти и развитием традиционных духовно-нравственных ценностей.

Михаил Евраев, чьи слова приводятся в сообщении, подчеркнул, что высокая оценка экспертов подтверждает правильность выбранного правительством Ярославской области пути. Он напомнил, что 2026 год объявлен президентом Годом единства народов России.

"Мы бережно сохраняем культурное наследие региона и традиции. В июне принял личное участие в мероприятиях в память о героях Ситской битвы в Некоузском округе. Провели в регионе уникальный межрегиональный проект "Дни Соловков", - цитирует Евраева пресс-служба.

Губернатор рассказал, что в программу "Дней Соловков" вошли тематические выставки, лекции, встречи с представителями Соловецкого монастыря и Соловецкого музея-заповедника, экскурсии, мастер-классы, кинопоказы и благотворительный концерт в Ярославской филармонии.

"На страницах своих социальных сетей я постоянно рассказываю и приглашаю посетить наши города, мероприятия, ярмарки, чтобы жители нашей большой многонациональной страны познакомились с историей и духовным наследием региона", - отметил глава региона.