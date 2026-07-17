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Институт Царьграда высоко оценил деятельность губернатора Евраева - РИА Новости, 17.07.2026
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Ярославская область - РИА Новости, 1920, 31.03.2020
Ярославская область
 
16:26 17.07.2026
Институт Царьграда высоко оценил деятельность губернатора Евраева

Институт Царьграда высоко оценил деятельность ярославского губернатора Евраева

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкМихаил Евраев
Михаил Евраев - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Михаил Евраев. Архивное фото
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ЯРОСЛАВЛЬ, 17 июл – РИА Новости. Губернатор Ярославской области Михаил Евраев занял шестое место в рейтинге по реализации Стратегии государственной национальной политики России, сообщила пресс-служба правительства региона.
"Губернатор Ярославской области Михаил Евраев – в числе лидеров аналитического среза за июнь по реализации Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации до 2036 года. Ежемесячные замеры делают эксперты Центра этнорелигиозных исследований Института Царьграда", - говорится в сообщении. Уточняется, что Евраев занял шестое место в рейтинге.
По данным пресс-службы областного правительства, деятельность глав субъектов в рейтинге оценивается по трем показателям, которые связаны с укреплением межнационального согласия, сохранением исторической памяти и развитием традиционных духовно-нравственных ценностей.
Михаил Евраев, чьи слова приводятся в сообщении, подчеркнул, что высокая оценка экспертов подтверждает правильность выбранного правительством Ярославской области пути. Он напомнил, что 2026 год объявлен президентом Годом единства народов России.
"Мы бережно сохраняем культурное наследие региона и традиции. В июне принял личное участие в мероприятиях в память о героях Ситской битвы в Некоузском округе. Провели в регионе уникальный межрегиональный проект "Дни Соловков", - цитирует Евраева пресс-служба.
Губернатор рассказал, что в программу "Дней Соловков" вошли тематические выставки, лекции, встречи с представителями Соловецкого монастыря и Соловецкого музея-заповедника, экскурсии, мастер-классы, кинопоказы и благотворительный концерт в Ярославской филармонии.
"На страницах своих социальных сетей я постоянно рассказываю и приглашаю посетить наши города, мероприятия, ярмарки, чтобы жители нашей большой многонациональной страны познакомились с историей и духовным наследием региона", - отметил глава региона.
Эксперты учли тот факт, что весной этого года Михаил Евраев был удостоен ордена Святого благоверного князя Даниила Московского II степени за социально-экономическое развитие Ярославской области на благо жителей, помощь Ярославской митрополии, взаимодействие с Русской православной церковью, направленное на духовно-нравственное просвещение людей. Также эксперты отметили, что в регионе серьезное внимание уделяется сохранению исторического наследия.
 
Ярославская областьМихаил Евраев
 
 
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