Краткий пересказ от РИА ИИ Министр внутренних дел Эстонии Игорь Таро выступил против выдачи российским гражданам европейских туристических виз.

Он утверждает, "нельзя позволять" россиянам "отдыхать и заниматься шопингом в Европе".

Глава МИД Эстонии Маргус Цахкна заявил, что нужно еще сильнее снизить количество виз, выдаваемых россиянам.

МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Министр внутренних дел Эстонии Игорь Таро выступил против выдачи российским гражданам европейскими странами туристических виз, по его утверждению, россиянам не должны позволять "отдыхать и заниматься шоппингом" в Европе.

В МИД РФ не раз называли ужесточение Евросоюзом правил выдачи россиянам шенгенской визы дискриминацией по национальному признаку и примером лицемерия Брюсселя

"Рост выдачи туристических виз гражданам России в нынешней ситуации совершенно неприемлем", - приводит телерадикомпания ERR слова министра внутренних дел Эстонии, известного своей русофобской позицией.

Он утверждает, "нельзя позволять" россиянам "отдыхать и заниматься шопингом в Европе". По мнению министра, ограничительные меры должны действовать одинаково во всех странах Евросоюза и шенгенской зоны, а не оставаться рекомендациями для отдельных государств.

Глава МИД Эстонии Маргус Цахкна в соцсети X также заявил, что якобы пришло время "еще сильнее" снизить количество виз, выдаваемых россиянам.

В конце июня Еврокомиссия не подтверждала сообщения о подготовке полного запрета на выдачу шенгенских виз гражданам России. Однако ее представитель указывал, что в рамках пересмотра визового кодекса готовятся некие "целевые" меры.