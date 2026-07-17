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Глава МВД Эстонии выступил против выдачи туристических виз россиянам - РИА Новости, 17.07.2026
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15:08 17.07.2026
Глава МВД Эстонии выступил против выдачи туристических виз россиянам

Глава МВД Эстонии Таро выступил против выдачи туристических виз россиянам

© Фото : Министерство внутренних дел ЭстонииИгорь Таро
Игорь Таро - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
© Фото : Министерство внутренних дел Эстонии
Игорь Таро. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Министр внутренних дел Эстонии Игорь Таро выступил против выдачи российским гражданам европейских туристических виз.
  • Он утверждает, "нельзя позволять" россиянам "отдыхать и заниматься шопингом в Европе".
  • Глава МИД Эстонии Маргус Цахкна заявил, что нужно еще сильнее снизить количество виз, выдаваемых россиянам.
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Министр внутренних дел Эстонии Игорь Таро выступил против выдачи российским гражданам европейскими странами туристических виз, по его утверждению, россиянам не должны позволять "отдыхать и заниматься шоппингом" в Европе.
В МИД РФ не раз называли ужесточение Евросоюзом правил выдачи россиянам шенгенской визы дискриминацией по национальному признаку и примером лицемерия Брюсселя.
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"Рост выдачи туристических виз гражданам России в нынешней ситуации совершенно неприемлем", - приводит телерадикомпания ERR слова министра внутренних дел Эстонии, известного своей русофобской позицией.
Он утверждает, "нельзя позволять" россиянам "отдыхать и заниматься шопингом в Европе". По мнению министра, ограничительные меры должны действовать одинаково во всех странах Евросоюза и шенгенской зоны, а не оставаться рекомендациями для отдельных государств.
Глава МИД Эстонии Маргус Цахкна в соцсети X также заявил, что якобы пришло время "еще сильнее" снизить количество виз, выдаваемых россиянам.
В конце июня Еврокомиссия не подтверждала сообщения о подготовке полного запрета на выдачу шенгенских виз гражданам России. Однако ее представитель указывал, что в рамках пересмотра визового кодекса готовятся некие "целевые" меры.
Как заявлял РИА Новости зампред комитета Госдумы по туризму Сергей Кривоносов, возможный полный запрет на выдачу туристических виз россиянам в ЕС и подобные решения наносят ущерб прежде всего самим европейским государствам.
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