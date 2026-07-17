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Елисаветинско-Сергиевское общество представит новые издания в Алапаевске - РИА Новости, 17.07.2026
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00:46 17.07.2026
Елисаветинско-Сергиевское общество представит новые издания в Алапаевске

Елисаветинско-Сергиевское общество представит новые издания в Алапаевске 17 июля

© РИА НовостиПредседатель наблюдательного совета фонда "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество" (ЕСПО) Анна Громова на открытии выставки об участии дома Романовых в Первой мировой войне
Председатель наблюдательного совета фонда Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество (ЕСПО) Анна Громова на открытии выставки об участии дома Романовых в Первой мировой войне - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
© РИА Новости
Председатель наблюдательного совета фонда "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество" (ЕСПО) Анна Громова на открытии выставки об участии дома Романовых в Первой мировой войне. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Фонд «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество» представит свои новые издания в Алапаевске 17 июля.
  • Презентация новых изданий пройдет в музее «Напольная школа в городе Алапаевске» по окончании музейно-просветительских Свято-Елисаветинских чтений.
МОСКВА, 17 июл – РИА Новости. Фонд "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество" (ЕСПО) представит свои новые издания в Алапаевске 17 июля.
"В 16.30 (14.30 мск 17 июля – ред.) состоится презентация новых изданий Елисаветинско-Сергиевского просветительского общества и путеводителя по обновленной экспозиции Свердловского областного краеведческого музея имени О.Е. Клера "Дом Романовых и Урал", – сообщили в обществе.
Презентация состоится по окончании итоговой сессии музейно-просветительских Свято-Елисаветинских чтений "История императорского дома Романовых в исследовательских, историко-культурных и просветительских проектах. Сохранение традиций", которые проходят в Екатеринбурге и Алапаевске с 15 по 17 июля. Местом ее проведения станет алапаевский музей "Напольная школа в городе Алапаевске".
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