Елисаветинско-Сергиевское общество представит новые издания в Алапаевске

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Фонд «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество» представит свои новые издания в Алапаевске 17 июля.
- Презентация новых изданий пройдет в музее «Напольная школа в городе Алапаевске» по окончании музейно-просветительских Свято-Елисаветинских чтений.
МОСКВА, 17 июл – РИА Новости. Фонд "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество" (ЕСПО) представит свои новые издания в Алапаевске 17 июля.
"В 16.30 (14.30 мск 17 июля – ред.) состоится презентация новых изданий Елисаветинско-Сергиевского просветительского общества и путеводителя по обновленной экспозиции Свердловского областного краеведческого музея имени О.Е. Клера "Дом Романовых и Урал", – сообщили в обществе.
Презентация состоится по окончании итоговой сессии музейно-просветительских Свято-Елисаветинских чтений "История императорского дома Романовых в исследовательских, историко-культурных и просветительских проектах. Сохранение традиций", которые проходят в Екатеринбурге и Алапаевске с 15 по 17 июля. Местом ее проведения станет алапаевский музей "Напольная школа в городе Алапаевске".