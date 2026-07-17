Ожившее дерево: в Третьяковке показывают знаменитые скульптуры Эрьзи

В юности Степан Эрьзя, окончивший церковно-приходскую школу, расписывал храмы приволжских сел и городов. Переехав в Москву, посещал вечерние курсы Строгановского училища и подрабатывал ретушером. Затем поступил в училище ваяния, живописи и зодчества, занимался в живописных мастерских, позднее перешел в класс скульптуры к известному педагогу Сергею Волнухину.
В юности Степан Эрьзя, окончивший церковно-приходскую школу, расписывал храмы приволжских сел и городов. Переехав в Москву, посещал вечерние курсы Строгановского училища и подрабатывал ретушером. Затем поступил в училище ваяния, живописи и зодчества, занимался в живописных мастерских, позднее перешел в класс скульптуры к известному педагогу Сергею Волнухину.
Окончив училище, открыл собственную школу. "Но среди студентов оказались революционно настроенные, Эрьзе грозила опасность, и он эмигрировал в Италию. Поселился в Милане, в замке у знакомого фотографа, художника Тинелли. Вместе они путешествовали по разным городам. Но приятель вел праздный образ жизни, а Эрьзя скучал без работы. Поэтому, как только появилась возможность, он уехал из замка", — рассказывает куратор выставки, сотрудник отдела скульптуры ГТГ Лариса Бедретдинова.
На фото: скульптурный портрет Льва Толстого.
Окончив училище, открыл собственную школу. "Но среди студентов оказались революционно настроенные, Эрьзе грозила опасность, и он эмигрировал в Италию. Поселился в Милане, в замке у знакомого фотографа, художника Тинелли. Вместе они путешествовали по разным городам. Но приятель вел праздный образ жизни, а Эрьзя скучал без работы. Поэтому, как только появилась возможность, он уехал из замка", — рассказывает куратор выставки, сотрудник отдела скульптуры ГТГ Лариса Бедретдинова.
На фото: скульптурный портрет Льва Толстого.
Денег не было, порой скульптор ночевал на улице. Но после успешного участия в нескольких выставках в Италии и во Франции о нем заговорили, его работы стали покупать.
На фото: скульптура "Портрет боливийца".
Денег не было, порой скульптор ночевал на улице. Но после успешного участия в нескольких выставках в Италии и во Франции о нем заговорили, его работы стали покупать.
На фото: скульптура "Портрет боливийца".
На родину Эрьзя вернулся в 1914-м, накануне Первой мировой. Его призвали в армию.
"Он служил в госпитале челюстных ранений, был рентгенологом и муляжистом — помогал восстанавливать лица", — уточняет куратор.
Революцию 1917-го Эрьзя принял, участвовал в монументальной пропаганде.
На фото: скульптура "Балерина" .
На родину Эрьзя вернулся в 1914-м, накануне Первой мировой. Его призвали в армию.
"Он служил в госпитале челюстных ранений, был рентгенологом и муляжистом — помогал восстанавливать лица", — уточняет куратор.
Революцию 1917-го Эрьзя принял, участвовал в монументальной пропаганде.
На фото: скульптура "Балерина" .
В экспозиции есть несколько скульптур из мрамора. С этим материалом художник начал работать в 1918-м на Урале, где в селе Мраморское были залежи этого камня.
На фото: скульптура "Крестьянин-мордвин".
В экспозиции есть несколько скульптур из мрамора. С этим материалом художник начал работать в 1918-м на Урале, где в селе Мраморское были залежи этого камня.
На фото: скульптура "Крестьянин-мордвин".
"В Екатеринбурге мастер преподавал в художественной школе, но из-за конфликта со сторонниками Малевича уехал в Москву. Там в 1926 году состоялась первая выставка ОРС — Общества русских скульпторов, в которой он участвовал", — отмечает куратор.
На фото: скульптура "Мельпомена" .
"В Екатеринбурге мастер преподавал в художественной школе, но из-за конфликта со сторонниками Малевича уехал в Москву. Там в 1926 году состоялась первая выставка ОРС — Общества русских скульпторов, в которой он участвовал", — отмечает куратор.
На фото: скульптура "Мельпомена" .
В 1927-м Луначарский предложил Эрьзе заняться организацией выставок советского искусства за рубежом. Так скульптор оказался во Франции. "Когда закончилась виза, он перебрался в Латинскую Америку", — продолжает Лариса Бедретдинова.
На фото: скульптура "Бетховен".
В 1927-м Луначарский предложил Эрьзе заняться организацией выставок советского искусства за рубежом. Так скульптор оказался во Франции. "Когда закончилась виза, он перебрался в Латинскую Америку", — продолжает Лариса Бедретдинова.
На фото: скульптура "Бетховен".
Сначала — Уругвай, потом — Аргентина. "Там Эрьзя случайно увидел в порту какую-то особую древесину. Выяснилось, что это кебрачо, растущее только в этой стране. Этот материал его сразу увлек — все 24 года проживания в Аргентине он много работал с ним", — говорит куратор.
На фото: скульптура "Мельпомена".
Сначала — Уругвай, потом — Аргентина. "Там Эрьзя случайно увидел в порту какую-то особую древесину. Выяснилось, что это кебрачо, растущее только в этой стране. Этот материал его сразу увлек — все 24 года проживания в Аргентине он много работал с ним", — говорит куратор.
На фото: скульптура "Мельпомена".
Его произведения этого периода строятся на фактурных контрастах — очень гладкая, заполированная поверхность лица, тела и нетронутая фактура кебрачо, которая в основном представляет волосы, складки одежды.
На фото: скульптура "Медуза".
Его произведения этого периода строятся на фактурных контрастах — очень гладкая, заполированная поверхность лица, тела и нетронутая фактура кебрачо, которая в основном представляет волосы, складки одежды.
На фото: скульптура "Медуза".
Кебрачо обладает уникальными особенностями — древесина очень плотная и твердая, тонет в воде, не поддается гниению и, соответственно, ее сложно обрабатывать. Скульптор использовал бормашину и фрезы собственного изготовления.
"Современников удивлял метод Эрьзи — "прямое высекание". Мастер не делал модели, сразу работал в блоке", — подчеркивает куратор.
На фото: скульптура "Фантазия".
Кебрачо обладает уникальными особенностями — древесина очень плотная и твердая, тонет в воде, не поддается гниению и, соответственно, ее сложно обрабатывать. Скульптор использовал бормашину и фрезы собственного изготовления.
"Современников удивлял метод Эрьзи — "прямое высекание". Мастер не делал модели, сразу работал в блоке", — подчеркивает куратор.
На фото: скульптура "Фантазия".
Эрьзя вернулся на родину в 1950-м, привезя с собой. более 200 работ. Он был готов подарить их государству, но с условием, что их включат в постоянную экспозицию. Русский музей согласился, но там не хватало места. Поэтому часть скульптур отправили в Саранск, в новую картинную галерею.
На фото: скульптура "Ассирийка".
Эрьзя вернулся на родину в 1950-м, привезя с собой. более 200 работ. Он был готов подарить их государству, но с условием, что их включат в постоянную экспозицию. Русский музей согласился, но там не хватало места. Поэтому часть скульптур отправили в Саранск, в новую картинную галерею.
На фото: скульптура "Ассирийка".
В 1954-м состоялась триумфальная персональная выставка Эрьзи на Кузнецком Мосту. Успех был такой, что вместо запланированных нескольких недель она продолжалась месяцы. "Публике очень нравились необычный материал и образы, далекие от соцреализма. Но критики-академисты отнеслись к экспозиции прохладно, отметив элементы салонности и повторяемости", — рассказывает куратор. Скульптор устраивал показы и в своей мастерской на Песчаной улице.
В 1954-м состоялась триумфальная персональная выставка Эрьзи на Кузнецком Мосту. Успех был такой, что вместо запланированных нескольких недель она продолжалась месяцы. "Публике очень нравились необычный материал и образы, далекие от соцреализма. Но критики-академисты отнеслись к экспозиции прохладно, отметив элементы салонности и повторяемости", — рассказывает куратор. Скульптор устраивал показы и в своей мастерской на Песчаной улице.
Выставка приехала в Москву из Русского музея, а из столицы отправится в Саранск.
В Третьяковской галерее экспозицию можно посмотреть до 11 октября.
Выставка приехала в Москву из Русского музея, а из столицы отправится в Саранск.
В Третьяковской галерее экспозицию можно посмотреть до 11 октября.