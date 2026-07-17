Ожившее дерево: в Третьяковке показывают знаменитые скульптуры Эрьзи

Сначала — Уругвай, потом — Аргентина. "Там Эрьзя случайно увидел в порту какую-то особую древесину. Выяснилось, что это кебрачо, растущее только в этой стране. Этот материал его сразу увлек — все 24 года проживания в Аргентине он много работал с ним", — говорит куратор.

На фото: скульптура "Мельпомена".