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Ожившее дерево: в Третьяковке показывают знаменитые скульптуры Эрьзи - РИА Новости, 17.07.2026
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
08:00 17.07.2026 (обновлено: 08:03 17.07.2026)
Ожившее дерево: в Третьяковке показывают знаменитые скульптуры Эрьзи

В Третьяковской галерее открылась выставка "Степан Эрьзя. Мифология скульптуры"

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкВыставка "Степан Эрьзя. Мифология скульптуры" в Москве
Выставка Степан Эрьзя. Мифология скульптуры в Москве - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости, Светлана Вовк. В Третьяковской галерее на Крымском Валу открылась выставка "Степан Эрьзя. Мифология скульптуры", посвященная 150-летию со дня рождения "русского Родена". В трех больших залах разместили более 80 произведений мастера, использовавшего в качестве материала для своих работ древесину кебрачо — экзотического тропического дерева. Об экспозиции и удивительной судьбе художника — в фотоленте РИА Новости.
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанк

В юности Степан Эрьзя, окончивший церковно-приходскую школу, расписывал храмы приволжских сел и городов. Переехав в Москву, посещал вечерние курсы Строгановского училища и подрабатывал ретушером. Затем поступил в училище ваяния, живописи и зодчества, занимался в живописных мастерских, позднее перешел в класс скульптуры к известному педагогу Сергею Волнухину.

Выставка Степан Эрьзя. Мифология скульптуры в Москве

В юности Степан Эрьзя, окончивший церковно-приходскую школу, расписывал храмы приволжских сел и городов. Переехав в Москву, посещал вечерние курсы Строгановского училища и подрабатывал ретушером. Затем поступил в училище ваяния, живописи и зодчества, занимался в живописных мастерских, позднее перешел в класс скульптуры к известному педагогу Сергею Волнухину.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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1 из 13
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанк

Окончив училище, открыл собственную школу. "Но среди студентов оказались революционно настроенные, Эрьзе грозила опасность, и он эмигрировал в Италию. Поселился в Милане, в замке у знакомого фотографа, художника Тинелли. Вместе они путешествовали по разным городам. Но приятель вел праздный образ жизни, а Эрьзя скучал без работы. Поэтому, как только появилась возможность, он уехал из замка", — рассказывает куратор выставки, сотрудник отдела скульптуры ГТГ Лариса Бедретдинова.

На фото: скульптурный портрет Льва Толстого.

Выставка Степан Эрьзя. Мифология скульптуры в Москве

Окончив училище, открыл собственную школу. "Но среди студентов оказались революционно настроенные, Эрьзе грозила опасность, и он эмигрировал в Италию. Поселился в Милане, в замке у знакомого фотографа, художника Тинелли. Вместе они путешествовали по разным городам. Но приятель вел праздный образ жизни, а Эрьзя скучал без работы. Поэтому, как только появилась возможность, он уехал из замка", — рассказывает куратор выставки, сотрудник отдела скульптуры ГТГ Лариса Бедретдинова.

На фото: скульптурный портрет Льва Толстого.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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2 из 13
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанк

Денег не было, порой скульптор ночевал на улице. Но после успешного участия в нескольких выставках в Италии и во Франции о нем заговорили, его работы стали покупать.

На фото: скульптура "Портрет боливийца".

Выставка Степан Эрьзя. Мифология скульптуры в Москве

Денег не было, порой скульптор ночевал на улице. Но после успешного участия в нескольких выставках в Италии и во Франции о нем заговорили, его работы стали покупать.

На фото: скульптура "Портрет боливийца".

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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3 из 13
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанк

На родину Эрьзя вернулся в 1914-м, накануне Первой мировой. Его призвали в армию.

"Он служил в госпитале челюстных ранений, был рентгенологом и муляжистом — помогал восстанавливать лица", — уточняет куратор.

Революцию 1917-го Эрьзя принял, участвовал в монументальной пропаганде.

На фото: скульптура "Балерина" .

Выставка Степан Эрьзя. Мифология скульптуры в Москве

На родину Эрьзя вернулся в 1914-м, накануне Первой мировой. Его призвали в армию.

"Он служил в госпитале челюстных ранений, был рентгенологом и муляжистом — помогал восстанавливать лица", — уточняет куратор.

Революцию 1917-го Эрьзя принял, участвовал в монументальной пропаганде.

На фото: скульптура "Балерина" .

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
4 из 13
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанк

В экспозиции есть несколько скульптур из мрамора. С этим материалом художник начал работать в 1918-м на Урале, где в селе Мраморское были залежи этого камня.

На фото: скульптура "Крестьянин-мордвин".

Выставка Степан Эрьзя. Мифология скульптуры в Москве

В экспозиции есть несколько скульптур из мрамора. С этим материалом художник начал работать в 1918-м на Урале, где в селе Мраморское были залежи этого камня.

На фото: скульптура "Крестьянин-мордвин".

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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5 из 13
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанк

"В Екатеринбурге мастер преподавал в художественной школе, но из-за конфликта со сторонниками Малевича уехал в Москву. Там в 1926 году состоялась первая выставка ОРС — Общества русских скульпторов, в которой он участвовал", — отмечает куратор.

На фото: скульптура "Мельпомена" .

Выставка Степан Эрьзя. Мифология скульптуры в Москве

"В Екатеринбурге мастер преподавал в художественной школе, но из-за конфликта со сторонниками Малевича уехал в Москву. Там в 1926 году состоялась первая выставка ОРС — Общества русских скульпторов, в которой он участвовал", — отмечает куратор.

На фото: скульптура "Мельпомена" .

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
6 из 13
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанк

В 1927-м Луначарский предложил Эрьзе заняться организацией выставок советского искусства за рубежом. Так скульптор оказался во Франции. "Когда закончилась виза, он перебрался в Латинскую Америку", — продолжает Лариса Бедретдинова.

На фото: скульптура "Бетховен".

Выставка Степан Эрьзя. Мифология скульптуры в Москве

В 1927-м Луначарский предложил Эрьзе заняться организацией выставок советского искусства за рубежом. Так скульптор оказался во Франции. "Когда закончилась виза, он перебрался в Латинскую Америку", — продолжает Лариса Бедретдинова.

На фото: скульптура "Бетховен".

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
7 из 13
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанк

Сначала — Уругвай, потом — Аргентина. "Там Эрьзя случайно увидел в порту какую-то особую древесину. Выяснилось, что это кебрачо, растущее только в этой стране. Этот материал его сразу увлек — все 24 года проживания в Аргентине он много работал с ним", — говорит куратор.

На фото: скульптура "Мельпомена".

Выставка Степан Эрьзя. Мифология скульптуры в Москве

Сначала — Уругвай, потом — Аргентина. "Там Эрьзя случайно увидел в порту какую-то особую древесину. Выяснилось, что это кебрачо, растущее только в этой стране. Этот материал его сразу увлек — все 24 года проживания в Аргентине он много работал с ним", — говорит куратор.

На фото: скульптура "Мельпомена".

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
8 из 13
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанк

Его произведения этого периода строятся на фактурных контрастах — очень гладкая, заполированная поверхность лица, тела и нетронутая фактура кебрачо, которая в основном представляет волосы, складки одежды.

На фото: скульптура "Медуза".

Выставка Степан Эрьзя. Мифология скульптуры в Москве

Его произведения этого периода строятся на фактурных контрастах — очень гладкая, заполированная поверхность лица, тела и нетронутая фактура кебрачо, которая в основном представляет волосы, складки одежды.

На фото: скульптура "Медуза".

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
9 из 13
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанк

Кебрачо обладает уникальными особенностями — древесина очень плотная и твердая, тонет в воде, не поддается гниению и, соответственно, ее сложно обрабатывать. Скульптор использовал бормашину и фрезы собственного изготовления.

"Современников удивлял метод Эрьзи — "прямое высекание". Мастер не делал модели, сразу работал в блоке", — подчеркивает куратор.

На фото: скульптура "Фантазия".

Выставка Степан Эрьзя. Мифология скульптуры в Москве

Кебрачо обладает уникальными особенностями — древесина очень плотная и твердая, тонет в воде, не поддается гниению и, соответственно, ее сложно обрабатывать. Скульптор использовал бормашину и фрезы собственного изготовления.

"Современников удивлял метод Эрьзи — "прямое высекание". Мастер не делал модели, сразу работал в блоке", — подчеркивает куратор.

На фото: скульптура "Фантазия".

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
10 из 13
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанк

Эрьзя вернулся на родину в 1950-м, привезя с собой. более 200 работ. Он был готов подарить их государству, но с условием, что их включат в постоянную экспозицию. Русский музей согласился, но там не хватало места. Поэтому часть скульптур отправили в Саранск, в новую картинную галерею.

На фото: скульптура "Ассирийка".

Выставка Степан Эрьзя. Мифология скульптуры в Москве

Эрьзя вернулся на родину в 1950-м, привезя с собой. более 200 работ. Он был готов подарить их государству, но с условием, что их включат в постоянную экспозицию. Русский музей согласился, но там не хватало места. Поэтому часть скульптур отправили в Саранск, в новую картинную галерею.

На фото: скульптура "Ассирийка".

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
11 из 13
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанк

В 1954-м состоялась триумфальная персональная выставка Эрьзи на Кузнецком Мосту. Успех был такой, что вместо запланированных нескольких недель она продолжалась месяцы. "Публике очень нравились необычный материал и образы, далекие от соцреализма. Но критики-академисты отнеслись к экспозиции прохладно, отметив элементы салонности и повторяемости", — рассказывает куратор. Скульптор устраивал показы и в своей мастерской на Песчаной улице.

Выставка Степан Эрьзя. Мифология скульптуры в Москве

В 1954-м состоялась триумфальная персональная выставка Эрьзи на Кузнецком Мосту. Успех был такой, что вместо запланированных нескольких недель она продолжалась месяцы. "Публике очень нравились необычный материал и образы, далекие от соцреализма. Но критики-академисты отнеслись к экспозиции прохладно, отметив элементы салонности и повторяемости", — рассказывает куратор. Скульптор устраивал показы и в своей мастерской на Песчаной улице.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
12 из 13
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанк

Выставка приехала в Москву из Русского музея, а из столицы отправится в Саранск.

В Третьяковской галерее экспозицию можно посмотреть до 11 октября.

Выставка Степан Эрьзя. Мифология скульптуры в Москве

Выставка приехала в Москву из Русского музея, а из столицы отправится в Саранск.

В Третьяковской галерее экспозицию можно посмотреть до 11 октября.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
13 из 13
 
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