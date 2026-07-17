В Монако задержали помощницу пережившего покушение Ермолаева

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Монако задержали помощницу украинского бизнесмена Вадима Ермолаева за незаконное проникновение в опечатанное после взрыва здание.
- Взрыв произошел вечером 29 июня, в результате него пострадал Ермолаев, но произошедшее не квалифицируется как теракт.
- Помощница бизнесмена была освобождена из-под стражи 17 июля ввиду отсутствия злого умысла.
ПАРИЖ, 17 июл - РИА Новости. Правоохранители княжества Монако задержали помощницу пережившего покушение украинского бизнесмена Вадима Ермолаева за незаконное проникновение в опечатанное после взрыва здание, сообщает издание Nice-Matin со ссылкой на источники.
Вечером 29 июня в Монако произошел взрыв, в результате которого, по данным СМИ, пострадал Ермолаев. Генпрокурор княжества Стефан Тибо сообщил, что произошедшее не квалифицируется как теракт. Газета Figaro сообщала, что взрыв, по приоритетной версии местных следователей, был организован СБУ, вероятно, в качестве предупреждения для бизнесмена.
"Женщина была арестована в четверг, 16 июля 2026 года, на месте нападения, совершенного 29 июня в княжестве… Вход (в здание – ред.) запрещен в связи с расследованием. Однако это не помешало… подозреваемой сломать пломбы и проникнуть внутрь Sun's Palace (жилого комплекса, возле которого произошел взрыв – ред.). Именно это и привело к ее задержанию и помещению под стражу", - говорится в материале.
В ходе допроса правоохранители установили, что у задержанной нет прямых связей с покушением. При этом источник, близкий к семье Ермолаевых, подтвердил, что она является помощницей бизнесмена. Согласно сообщению издания, причиной, по которой она пришла на место взрыва несмотря на запрет, стало поручение Ермолаева, все еще находящегося в больнице, "срочно забрать его паспорт".
Помощница Ермолаева была освобождена из-под стражи в пятницу, 17 июля. Ввиду отсутствия у задержанной злого умысла против нее не было выдвинуто обвинений, уточняет Nice-Matin.