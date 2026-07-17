В Монако задержали помощницу пережившего покушение Ермолаева

Краткий пересказ от РИА ИИ В Монако задержали помощницу украинского бизнесмена Вадима Ермолаева за незаконное проникновение в опечатанное после взрыва здание.

Взрыв произошел вечером 29 июня, в результате него пострадал Ермолаев, но произошедшее не квалифицируется как теракт.

Помощница бизнесмена была освобождена из-под стражи 17 июля ввиду отсутствия злого умысла.

ПАРИЖ, 17 июл - РИА Новости. Правоохранители княжества Монако задержали помощницу пережившего покушение украинского бизнесмена Вадима Ермолаева за незаконное проникновение в опечатанное после взрыва здание, сообщает издание Правоохранители княжества Монако задержали помощницу пережившего покушение украинского бизнесмена Вадима Ермолаева за незаконное проникновение в опечатанное после взрыва здание, сообщает издание Nice-Matin со ссылкой на источники.

Вечером 29 июня в Монако произошел взрыв, в результате которого, по данным СМИ, пострадал Ермолаев . Генпрокурор княжества Стефан Тибо сообщил, что произошедшее не квалифицируется как теракт. Газета Figaro сообщала, что взрыв, по приоритетной версии местных следователей, был организован СБУ, вероятно, в качестве предупреждения для бизнесмена.

"Женщина была арестована в четверг, 16 июля 2026 года, на месте нападения, совершенного 29 июня в княжестве… Вход (в здание – ред.) запрещен в связи с расследованием. Однако это не помешало… подозреваемой сломать пломбы и проникнуть внутрь Sun's Palace (жилого комплекса, возле которого произошел взрыв – ред.). Именно это и привело к ее задержанию и помещению под стражу", - говорится в материале.

В ходе допроса правоохранители установили, что у задержанной нет прямых связей с покушением. При этом источник, близкий к семье Ермолаевых, подтвердил, что она является помощницей бизнесмена. Согласно сообщению издания, причиной, по которой она пришла на место взрыва несмотря на запрет, стало поручение Ермолаева, все еще находящегося в больнице, "срочно забрать его паспорт".