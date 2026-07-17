Родственники задержанного в Армении россиянина ищут ему адвоката

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Уроженец Омска Александр Ермаков задержан в аэропорту Еревана, его перепутали с разыскиваемым Интерполом тезкой.
- Александр Ермаков находится в СИЗО, и его родственники ищут для него адвоката.
- Задержанный ранее работал в УФСИН и не имеет ничего общего с разыскиваемым хакером.
ОМСК, 17 июл - РИА Новости. Родственники уроженца Омска Александра Ермакова, задержанного в аэропорту Армении, ищут для него адвокатов, рассказал РИА Новости его брат.
Уроженец Омска Александр Ермаков, проживающий с семьей в Москве, отдыхал с женой в Армении. По словам его брата, Александра задержали в аэропорту Еревана, перепутав с разыскиваемым Интерполом тезкой мужчины. Россиянин с таким же именем и фамилией числился в розыске как хакер, который стоит за множеством кибератак по всему миру. На данный момент Александр Ермаков находится в СИЗО.
"Наш адвокат туда летал, но его не допустили к Саше. Мы пытаемся сейчас найти другого адвоката. Уже человек пять-шесть обзвонили через друзей-знакомых. Пока поиски продолжаются", - сообщил РИА Новости брат Александра Ермакова.
Как уточнил родственник, между Александром и разыскиваемым хакером нет ничего общего. В России мужчина ранее работал в УФСИН.
В Таиланде россиянина арестовали по обвинению в онлайн-мошенничестве
24 февраля, 23:05