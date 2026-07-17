Родственники задержанного в Армении россиянина ищут ему адвоката

ОМСК, 17 июл - РИА Новости. Родственники уроженца Омска Александра Ермакова, задержанного в аэропорту Армении, ищут для него адвокатов, рассказал РИА Новости его брат.

"Наш адвокат туда летал, но его не допустили к Саше. Мы пытаемся сейчас найти другого адвоката. Уже человек пять-шесть обзвонили через друзей-знакомых. Пока поиски продолжаются", - сообщил РИА Новости брат Александра Ермакова.