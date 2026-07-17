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Родственники задержанного в Армении россиянина ищут ему адвоката - РИА Новости, 17.07.2026
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07:03 17.07.2026
Родственники задержанного в Армении россиянина ищут ему адвоката

Родственники задержанного в аэропорту Еревана Ермакова ищут для него адвокатов

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкПолицейские в Ереване
Полицейские в Ереване - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Уроженец Омска Александр Ермаков задержан в аэропорту Еревана, его перепутали с разыскиваемым Интерполом тезкой.
  • Александр Ермаков находится в СИЗО, и его родственники ищут для него адвоката.
  • Задержанный ранее работал в УФСИН и не имеет ничего общего с разыскиваемым хакером.
ОМСК, 17 июл - РИА Новости. Родственники уроженца Омска Александра Ермакова, задержанного в аэропорту Армении, ищут для него адвокатов, рассказал РИА Новости его брат.
Уроженец Омска Александр Ермаков, проживающий с семьей в Москве, отдыхал с женой в Армении. По словам его брата, Александра задержали в аэропорту Еревана, перепутав с разыскиваемым Интерполом тезкой мужчины. Россиянин с таким же именем и фамилией числился в розыске как хакер, который стоит за множеством кибератак по всему миру. На данный момент Александр Ермаков находится в СИЗО.
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"Наш адвокат туда летал, но его не допустили к Саше. Мы пытаемся сейчас найти другого адвоката. Уже человек пять-шесть обзвонили через друзей-знакомых. Пока поиски продолжаются", - сообщил РИА Новости брат Александра Ермакова.
Как уточнил родственник, между Александром и разыскиваемым хакером нет ничего общего. В России мужчина ранее работал в УФСИН.
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