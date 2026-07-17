Пять украинских беспилотников атаковали супермаркет в Энергодаре

Краткий пересказ от РИА ИИ Пять беспилотников ВСУ атаковали супермаркет в Энергодаре.

Здание супермаркета «Грошик» полностью уничтожено огнем, пострадавших нет.

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл - РИА Новости. Пять беспилотников ВСУ целенаправленно атаковали супермаркет в городе-спутнике Запорожской атомной электростанции в Энергодаре, здание уничтожено огнем, пострадавших нет, сообщил глава города Максим Пухов.

"Сегодня ночью противник совершил массированный удар по проспекту Строителей - пять БПЛА квадрокоптерного типа целенаправленно атаковали супермаркет "Грошик", - написал Пухов в своем канале на платформе " Макс ".

По его словам, в результате попаданий здание полностью уничтожено огнем.