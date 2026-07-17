Пять украинских беспилотников атаковали супермаркет в Энергодаре

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Пять беспилотников ВСУ атаковали супермаркет в Энергодаре.
- Здание супермаркета «Грошик» полностью уничтожено огнем, пострадавших нет.
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл - РИА Новости. Пять беспилотников ВСУ целенаправленно атаковали супермаркет в городе-спутнике Запорожской атомной электростанции в Энергодаре, здание уничтожено огнем, пострадавших нет, сообщил глава города Максим Пухов.
"Сегодня ночью противник совершил массированный удар по проспекту Строителей - пять БПЛА квадрокоптерного типа целенаправленно атаковали супермаркет "Грошик", - написал Пухов в своем канале на платформе "Макс".
По его словам, в результате попаданий здание полностью уничтожено огнем.
"К счастью, обошлось без жертв - пострадавших нет", - подчеркнул глава города.
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