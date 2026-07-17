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Экспорт угля из России в июне вырос на 18 процентов, пишут СМИ - РИА Новости, 17.07.2026
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09:41 17.07.2026
Экспорт угля из России в июне вырос на 18 процентов, пишут СМИ

«Ведомости»: экспорт российского угля в июне вырос на 18%

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкРазгрузка угля в порту
Разгрузка угля в порту - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Разгрузка угля в порту. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Экспорт российского угля в июне вырос на 18% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достиг 20,6 миллиона тонн.
  • Рост экспорта обусловлен увеличением отгрузок в Индию и сохранением высокого интереса со стороны покупателей в странах Юго-Восточной Азии.
  • Поставки угля в Индию в июне выросли на 48%, а экспорт во Вьетнам — в 2,6 раза, при этом отгрузки в Китай снизились на 8%.
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Экспорт российского угля в июне вырос на 18% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 20,6 миллиона тонн, благодаря улучшению ценовой конъюнктуры и высокому спросу со стороны Индии и стран Юго-Восточной Азии, сообщают "Ведомости" со ссылкой на обзор Центра ценовых индексов (ЦЦИ).
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"Экспорт угля из России в июне 2026 году вырос на 18% к уровню аналогичного периода прошлого года и достиг 20,6 миллионов тонн... Рост экспорта в июне в основном был обусловлен существенным увеличением отгрузок в Индию и сохранением высокого интереса со стороны покупателей в странах Юго-Восточной Азии", - пишет газета со ссылкой на обзор ЦЦИ.
По данным газеты, в январе-июне экспорт российского угля увеличился на 6% в годовом выражении и составил 105,3 миллиона тонн. При этом поставки в Индию в июне выросли на 48%, до 3,5 миллиона тонн, а экспорт во Вьетнам - в 2,6 раза, до 1,3 миллиона тонн. В то же время отгрузки в Китай снизились на 8%, до 7,6 миллиона тонн. Как пояснил изданию директор ЦЦИ Евгений Грачев, росту экспорта способствовали восстановление мировых цен на уголь и увеличение спроса со стороны азиатских покупателей.
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