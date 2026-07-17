Экспорт угля из России в июне вырос на 18 процентов, пишут СМИ

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"Экспорт угля из России в июне 2026 году вырос на 18% к уровню аналогичного периода прошлого года и достиг 20,6 миллионов тонн... Рост экспорта в июне в основном был обусловлен существенным увеличением отгрузок в Индию и сохранением высокого интереса со стороны покупателей в странах Юго-Восточной Азии", - пишет газета со ссылкой на обзор ЦЦИ.