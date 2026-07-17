Эксперт рассказал, как мошенники маскируют карты дропперов

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Мошенники проводят по картам дропперов обычные покупки, чтобы замаскировать их под карты рядовых клиентов и затруднить выявление противоправной деятельности банковскими антифрод-системами.
- Злоумышленники вовлекают людей в подобные схемы под предлогом легкого заработка.
- Использование карты для чужих операций может привести к блокировке счета, ограничениям со стороны банка и интересу правоохранительных органов.
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Мошенники проводят по картам дропперов обычные покупки, чтобы замаскировать их под карты рядовых клиентов и затруднить выявление противоправной деятельности банковскими антифрод-системами, рассказал заместитель руководителя отдела предотвращения мошенничества финтех-компании Paygine Роман Агабаев.
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"Для магазина и банка это выглядит как обычная покупка. Человек оплачивает криптой посреднику, а тот проводит рублевую оплату с карты дроппера. Так по карте появляется обычная потребительская активность, а не только переводы денег", - сказал Агабаев "Ленте.ру".
По его словам, злоумышленники вовлекают людей в подобные схемы под предлогом легкого заработка, а использование карты для чужих операций может привести к блокировке счета, ограничениям со стороны банка и интересу правоохранительных органов.
Эксперт рекомендовал не соглашаться использовать свою карту или банковский счет для проведения чужих операций, даже если за это обещают вознаграждение, поскольку это может привести к блокировке счета, ограничениям на операции, проверкам со стороны банка и правоохранительных органов.