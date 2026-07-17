Эксперт рассказал, как мошенники маскируют карты дропперов

Краткий пересказ от РИА ИИ Мошенники проводят по картам дропперов обычные покупки, чтобы замаскировать их под карты рядовых клиентов и затруднить выявление противоправной деятельности банковскими антифрод-системами.

Злоумышленники вовлекают людей в подобные схемы под предлогом легкого заработка.

Использование карты для чужих операций может привести к блокировке счета, ограничениям со стороны банка и интересу правоохранительных органов.

МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Мошенники проводят по картам дропперов обычные покупки, чтобы замаскировать их под карты рядовых клиентов и затруднить выявление противоправной деятельности банковскими антифрод-системами, рассказал заместитель руководителя отдела предотвращения мошенничества финтех-компании Paygine Роман Агабаев.

« "Для магазина и банка это выглядит как обычная покупка. Человек оплачивает криптой посреднику, а тот проводит рублевую оплату с карты дроппера. Так по карте появляется обычная потребительская активность, а не только переводы денег", - сказал Агабаев "Ленте.ру".

По его словам, злоумышленники вовлекают людей в подобные схемы под предлогом легкого заработка, а использование карты для чужих операций может привести к блокировке счета, ограничениям со стороны банка и интересу правоохранительных органов.