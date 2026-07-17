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Эксперт рассказал, как мошенники маскируют карты дропперов - РИА Новости, 17.07.2026
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11:25 17.07.2026 (обновлено: 11:43 17.07.2026)
Эксперт рассказал, как мошенники маскируют карты дропперов

Агабаев: мошенники проводят по картам дропперов обычные покупки для маскировки

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМобильный телефон и банковские карты
Мобильный телефон и банковские карты - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мошенники проводят по картам дропперов обычные покупки, чтобы замаскировать их под карты рядовых клиентов и затруднить выявление противоправной деятельности банковскими антифрод-системами.
  • Злоумышленники вовлекают людей в подобные схемы под предлогом легкого заработка.
  • Использование карты для чужих операций может привести к блокировке счета, ограничениям со стороны банка и интересу правоохранительных органов.
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Мошенники проводят по картам дропперов обычные покупки, чтобы замаскировать их под карты рядовых клиентов и затруднить выявление противоправной деятельности банковскими антифрод-системами, рассказал заместитель руководителя отдела предотвращения мошенничества финтех-компании Paygine Роман Агабаев.
«

"Для магазина и банка это выглядит как обычная покупка. Человек оплачивает криптой посреднику, а тот проводит рублевую оплату с карты дроппера. Так по карте появляется обычная потребительская активность, а не только переводы денег", - сказал Агабаев "Ленте.ру".

По его словам, злоумышленники вовлекают людей в подобные схемы под предлогом легкого заработка, а использование карты для чужих операций может привести к блокировке счета, ограничениям со стороны банка и интересу правоохранительных органов.
Эксперт рекомендовал не соглашаться использовать свою карту или банковский счет для проведения чужих операций, даже если за это обещают вознаграждение, поскольку это может привести к блокировке счета, ограничениям на операции, проверкам со стороны банка и правоохранительных органов.
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