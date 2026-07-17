Подросток, находящийся в СИЗО в Москве, набрал более 300 баллов на ЕГЭ-2026

Краткий пересказ от РИА ИИ Подросток, содержащийся в следственном изоляторе в Москве, набрал свыше 300 баллов на ЕГЭ-2026 по четырем предметам.

Юноша был осужден за поджог релейного шкафа и ждет апелляцию.

Подросток увлекается историей России и православной литературой.

МОСКВА, 17 июл – РИА Новости. Подросток, который содержится в следственном изоляторе в Москве, набрал свыше 300 баллов на ЕГЭ-2026 по четырем предметам, рассказал РИА Новости председатель ОНК Илья Высотский.

По словам правозащитника, подросток был осужден в прошлом году за поджог релейного шкафа: молодой человек хотел заработать денег, чтобы ухаживать за девушкой и уверенный, что за преступление грозит лишь административное наказание, пошел на риск. Сейчас юноша ждет апелляцию, добавил Высотский.

"На протяжение двух лет он учился по школьной программе, находясь в следственном изоляторе. С его слов, за время содержания под стражей он очень увлекся историей России , поэтому на ЕГЭ решил сдать именно ее и набрал 91 балл. Математику молодой человек сдал на 78 баллов, обществознание – на 72 балла и русский язык – на 63 балла", - рассказал председатель комиссии.