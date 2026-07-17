Подросток, находящийся в СИЗО в Москве, набрал более 300 баллов на ЕГЭ-2026

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Подросток, содержащийся в следственном изоляторе в Москве, набрал свыше 300 баллов на ЕГЭ-2026 по четырем предметам.
- Юноша был осужден за поджог релейного шкафа и ждет апелляцию.
- Подросток увлекается историей России и православной литературой.
МОСКВА, 17 июл – РИА Новости. Подросток, который содержится в следственном изоляторе в Москве, набрал свыше 300 баллов на ЕГЭ-2026 по четырем предметам, рассказал РИА Новости председатель ОНК Илья Высотский.
По словам правозащитника, подросток был осужден в прошлом году за поджог релейного шкафа: молодой человек хотел заработать денег, чтобы ухаживать за девушкой и уверенный, что за преступление грозит лишь административное наказание, пошел на риск. Сейчас юноша ждет апелляцию, добавил Высотский.
"На протяжение двух лет он учился по школьной программе, находясь в следственном изоляторе. С его слов, за время содержания под стражей он очень увлекся историей России, поэтому на ЕГЭ решил сдать именно ее и набрал 91 балл. Математику молодой человек сдал на 78 баллов, обществознание – на 72 балла и русский язык – на 63 балла", - рассказал председатель комиссии.
Высотский добавил, что подросток в свободное время много читает, а в последнее время заинтересовался православной литературой. В частности, он уже прочел "Моя жизнь со старцем Иосифом", написанную Филофейским старцем Ефремом, а также книгу "Несвятые святые" архимандрита Тихона (Шевкунова), отметил правозащитник.