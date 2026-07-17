Три выпускника из Кабардино-Балкарии пересдали ЕГЭ на 100 баллов

Краткий пересказ от РИА ИИ Три школьника из Кабардино-Балкарии улучшили свои результаты ЕГЭ, пересдав экзамены на 100 баллов.

Идар Кумышев получил высший результат по русскому языку, Александр Япрынцев — по информатике, Темирлан Кахриманов — по литературе.

НАЛЬЧИК, 17 июл - РИА Новости. Три школьника из Кабардино-Балкарии улучшили свои результаты ЕГЭ, пересдав экзамены на 100 баллов, сообщили в минпросвещения региона.

"По итогам пересдач в регионе появились новые обладатели максимальных 100 баллов: Идар Кумышев из республиканской многопрофильной гимназии получил высший результат по русскому языку, Александр Япрынцев из школы №4 городского округа Прохладный - по информатике, а Темирлан Кахриманов из нальчикской школы №18 - по литературе", - говорится в сообщении.

В администрации Прохладного уточнили, что первый результат Япрынцева был 80 баллов, а Кахриманов, по данным департамента образования, первоначально получил 63 балла.

"В прошлом году, в 10-м классе я решил сдать экстерном русский язык, чтобы в этом году больше времени уделить остальным предметам. Полгода готовился онлайн, вроде бы был готов к экзамену, но результат вообще оказался не мой - 78 баллов. Кто-то может сказать, что высокий, но он меня совсем не устраивал. Поэтому с начала 11-го класса я уже начал заниматься с репетитором", - рассказал Кумышев РИА Новости.