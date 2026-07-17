Музаев назвал число учеников, удаленных с ЕГЭ-2026 без права пересдачи

Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Анзор Музаев . Архивное фото

Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Анзор Музаев

Краткий пересказ от РИА ИИ С ЕГЭ-2026 без права пересдачи в течение года удалили 217 человек.

Большинство учеников были удалены с экзамена за использование средств связи и шпаргалок.

МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Почти 920 человек были удалены с ЕГЭ-2026 без права пересдачи в течение года, заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

"К сожалению, удаленные у нас были, все изощреннее у нас методы, когда некоторые ребята выбирают вместо того, чтобы учиться, они осваивают другие науки, как обмануть систему. В этом году 917 удаленных у нас без права пересдачи в течение года", - сказал Музаев на пресс-конференции, посвященной подведению итогов пересдачи ЕГЭ.

По данным Рособрнадзора , большинство учеников были удалены с экзамена за использование средств связи и шпаргалок.

В 2025 году, по словам Музаева, с экзамена было удалено 915 человек.