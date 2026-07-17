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Музаев назвал число учеников, удаленных с ЕГЭ-2026 без права пересдачи - РИА Новости, 17.07.2026
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11:46 17.07.2026
Музаев назвал число учеников, удаленных с ЕГЭ-2026 без права пересдачи

Музаев: 917 человек были удалены с ЕГЭ-2026 без права пересдачи в течение года

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкРуководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Анзор Музаев
Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Анзор Музаев - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Анзор Музаев . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • С ЕГЭ-2026 без права пересдачи в течение года удалили 217 человек.
  • Большинство учеников были удалены с экзамена за использование средств связи и шпаргалок.
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Почти 920 человек были удалены с ЕГЭ-2026 без права пересдачи в течение года, заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.
"К сожалению, удаленные у нас были, все изощреннее у нас методы, когда некоторые ребята выбирают вместо того, чтобы учиться, они осваивают другие науки, как обмануть систему. В этом году 917 удаленных у нас без права пересдачи в течение года", - сказал Музаев на пресс-конференции, посвященной подведению итогов пересдачи ЕГЭ.
По данным Рособрнадзора, большинство учеников были удалены с экзамена за использование средств связи и шпаргалок.
В 2025 году, по словам Музаева, с экзамена было удалено 915 человек.
Основной период ЕГЭ стартовал 1 июня. Завершился он так называемыми "президентскими днями", в которые участники могли пересдать один из предметов ЕГЭ по своему выбору.
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