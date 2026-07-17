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Ефимов: около 23 тысяч москвичей получили квартиры по реновации за полгода - РИА Новости, 17.07.2026
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11:15 17.07.2026 (обновлено: 11:36 17.07.2026)
Ефимов: около 23 тысяч москвичей получили квартиры по реновации за полгода

Ефимов: почти 23 тысячи москвичей оформили документы по реновации за полгода

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
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МОСКВА, 17 июл – РИА Новости. Порядка 23 тысяч москвичей заключили договоры на квартиры по программе реновации за январь-июнь 2026 года, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"В первой половине 2026 года договоры на квартиры по программе реновации заключили более 22,8 тысячи москвичей. Это почти на 25% больше, чем за аналогичный период 2025-го", – цитирует Ефимова пресс-служба градкомплекса Москвы.
Около четырех тысяч москвичей получили ключи от квартир по программе реновации на юго-востоке города, почти 3,4 тысячи – на востоке, приблизительно по 2,8 тысячи – на севере и западе столицы, уточнил заммэра.
В департаменте городского имущества добавили, что в феврале, марте и апреле было оформлено наибольшее количество документов на квартиры по программе реновации за первое полугодие. Так, в марте заключили порядка 4,6 тысячи договоров, в феврале и апреле подписали примерно по 4,1 тысячи документов.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о завершении строительства трехсекционного 11-этажного монолитного жилого комплекса в районе Щербинка на улице Чапаева, 4.
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