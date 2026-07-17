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Ефимов: новая дорога в Москве связала ТТК и Алтуфьевское шоссе - РИА Новости, 17.07.2026
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09:06 17.07.2026
Ефимов: новая дорога в Москве связала ТТК и Алтуфьевское шоссе

Ефимов: новая автодорога в Москве связала ТТК и Алтуфьевское шоссе

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.. Архивное фото
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МОСКВА, 17 июл – РИА Новости. Новую автомобильную дорогу построили в Бутырском районе Москвы, она связала Третье транспортное кольцо и Алтуфьевское шоссе, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"Проект по строительству новой улично-дорожной сети в Бутырском районе был реализован в два этапа: в 2024 году открыто движение транспорта по тоннелю, который связал улицы Складочную и Двинцев. Сейчас завершили работы над дорогой под железнодорожным путепроводом второго Московского центрального диаметра, благодаря чему соединили улицы Добролюбова и Складочную", – приводит слова Ефимова пресс-служба градостроительного комплекса.
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыНовая дорога в Москве, соединяющая ТТК и Алтуфьевское шоссе
Новая дорога в Москве, соединяющая ТТК и Алтуфьевское шоссе - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Новая дорога в Москве, соединяющая ТТК и Алтуфьевское шоссе
В сообщении указывается, что проекты интегрировали в существующую улично-дорожную сеть. Благодаря этому появился новый маршрут, который проходит от Третьего транспортного кольца с возможностью выезда на Алтуфьевское шоссе.
Кроме того, в рамках проекта обустроили новые велосипедные дорожки, их длина составила более 480 метров. Их интегрировали в действующую велосипедную сеть Бутырского района, добавляется в пресс-релизе.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что в городе появилась новая дорога, соединившая улицы Добролюбова и Складочную в Бутырском районе.
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
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