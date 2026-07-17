В ООН предупредили о риске распространения Эболы в ДРК

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Перевозка тел жертв лихорадки Эбола между районами Демократической Республики Конго для похорон создает риск дальнейшего распространения вируса.
- Число смертей от лихорадки Эбола в ДРК превысило 800.
- ВОЗ признала ситуацию со вспышкой Эболы в ДРК и Уганде чрезвычайной и представляющей опасность для других стран.
ЖЕНЕВА, 17 июл – РИА Новости. Перевозка тел жертв лихорадки Эбола между различными районами Демократической Республики Конго для похорон создает риск дальнейшего распространения вируса, сообщил глава офиса Международной организации по миграции (IOM) ООН в Пембе, Мозамбик, Эндрю Мбала.
"Мы наблюдаем множество случаев перевозок тел между регионами страны... Если мы ненадлежащим образом организуем работу с телами умерших и не будем привлекать местное население, чтобы они сообщали нам, например, о контакте похоронных команд с телами, — это приведет к более широкому распространению инфекции внутри самого общества", - заявил Мбала на брифинге ООН.
По данным Национального института общественного здравоохранения ДРК, число смертей от лихорадки Эбола в стране превысило 800.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 17 мая признала ситуацию со вспышкой Эболы в Демократической Республике Конго и Уганде чрезвычайной и представляющей опасность для других стран. ВОЗ оценивает региональный риск распространения вируса как высокий.