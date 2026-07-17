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В ООН предупредили о риске распространения Эболы в ДРК - РИА Новости, 17.07.2026
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18:34 17.07.2026
В ООН предупредили о риске распространения Эболы в ДРК

ООН: перевозка тел жертв Эболы для похорон создает риск распространения вируса

© Фото : Victor Laken, IFRCМедики транспортируют тело жертвы лихорадки Эбола
Медики транспортируют тело жертвы лихорадки Эбола - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
© Фото : Victor Laken, IFRC
Медики транспортируют тело жертвы лихорадки Эбола. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Перевозка тел жертв лихорадки Эбола между районами Демократической Республики Конго для похорон создает риск дальнейшего распространения вируса.
  • Число смертей от лихорадки Эбола в ДРК превысило 800.
  • ВОЗ признала ситуацию со вспышкой Эболы в ДРК и Уганде чрезвычайной и представляющей опасность для других стран.
ЖЕНЕВА, 17 июл – РИА Новости. Перевозка тел жертв лихорадки Эбола между различными районами Демократической Республики Конго для похорон создает риск дальнейшего распространения вируса, сообщил глава офиса Международной организации по миграции (IOM) ООН в Пембе, Мозамбик, Эндрю Мбала.
"Мы наблюдаем множество случаев перевозок тел между регионами страны... Если мы ненадлежащим образом организуем работу с телами умерших и не будем привлекать местное население, чтобы они сообщали нам, например, о контакте похоронных команд с телами, — это приведет к более широкому распространению инфекции внутри самого общества", - заявил Мбала на брифинге ООН.
По данным Национального института общественного здравоохранения ДРК, число смертей от лихорадки Эбола в стране превысило 800.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 17 мая признала ситуацию со вспышкой Эболы в Демократической Республике Конго и Уганде чрезвычайной и представляющей опасность для других стран. ВОЗ оценивает региональный риск распространения вируса как высокий.
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В миреДемократическая Республика КонгоМозамбикУгандаООНВОЗРаспространение лихорадки Эбола
 
 
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