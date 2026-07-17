Объем частного капитала подмосковной ОЭЗ "Дубна" превысил 127 млрд рублей

МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Совокупный объем частного капитала, вложенного инвесторами в свои проекты на территории ОЭЗ "Дубна", превысил 127 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Совокупный объем частного капитала, вложенного инвесторами в свои проекты на территории ОЭЗ "Дубна", превысил 127 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области

ОЭЗ "Дубна" получила 97 баллов из 100 возможных в отчете Минэкономразвития РФ об оценке эффективности функционирования особых экономических зон России в 2025 году. В отчете аналитики федерального ведомства оценивали инвестиционную активность резидентов, количество созданных рабочих мест, объемы уплаченных налогов, таможенных платежей, а также качество работы управляющей компании.

« "ОЭЗ "Дубна" подтвердила статус одной из самых эффективных особых экономических зон технико-внедренческого типа. На каждый рубль, который государство вложило в инфраструктуру экономической зоны, приходится шесть рублей привлеченных средств резидентов, потраченных на оборудование, лаборатории и научно-производственные комплексы. На конец 2025 года совокупный объем частного капитала, вложенного инвесторами в свои проекты на территории ОЭЗ, превысил 127 миллиардов рублей. При этом, только за последние три года объем вложенных инвестиций резидентов – 80 миллиардов рублей", - рассказала заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Одновременно растет и выручка резидентов – она увеличилась с 69 миллиардов рублей в 2023 году до 100 миллиардов в 2025. Совокупный общий объем выручки резидентов ОЭЗ "Дубна" составляет 411 миллиардов рублей, из них 23,5 миллиардов рублей пришлось на первый квартал этого года.

Рост доходов предприятий напрямую влияет на расширение налогооблагаемой базы. Согласно расчетам управляющей компании на один рубль затрат на инфраструктуру резиденты возвращают в бюджетную систему порядка трех рублей налогами и взносами. Так, государственные вложения в инфраструктуру ОЭЗ "Дубна" к концу 2025 года в общей сложности составили 20 миллиардов рублей, а резиденты перечислили во все уровни бюджетов более 55 миллиардов рублей (35,3 миллиарда – прямые налоги, 12,9 миллиарда – взносы в фонды, 7,1 миллиарда – таможенные пошлины).

« "Оценка министерства экономического развития – это важнейший независимый аудит нашей работы. Результат в 97% подтверждает, что выбранная стратегия ОЭЗ "Дубна" работает на опережение. Особые экономические зоны технико-внедренческого типа сегодня являются ключевыми точками роста для достижения технологического суверенитета страны. Мы видим, что созданные у нас условия позволяют выходить на принципиально новый уровень наукоемкого производства", – отметил генеральный директор АО "ОЭЗ ТВТ "Дубна" Антон Афанасьев.