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Суд арестовал водителя грузовика, обвиняемого в ДТП с тремя погибшими - РИА Новости, 17.07.2026
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18:05 17.07.2026
Суд арестовал водителя грузовика, обвиняемого в ДТП с тремя погибшими

В Можайске суд заключил под стражу обвиняемого в ДТП с тремя погибшими

© Fotolia / Irina84Автомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
© Fotolia / Irina84
Автомобиль полиции. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • На 98-м километре автодороги М-1 «Беларусь» грузовик выехал на встречную полосу и столкнулся с Volkswagen, погибли водитель и два пассажира легковушки.
  • Суд в Можайске арестовал водителя грузовика, который обвиняется в аварии.
  • Обвиняемый полностью признал свою вину.
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Суд в Можайске арестовал водителя грузовика, который обвиняется в аварии на трассе М-1 "Беларусь" с иномаркой, в результате которой погибли три человека, сообщили РИА Новости в пресс-службе прокуратуры Подмосковья.
В четверг в пресс-службе подмосковного главка МВД РФ и прокуратуре области сообщили, что рано утром на 98-м километре автодороги М-1 "Беларусь" грузовик выехал на встречную полосу и столкнулся с Volkswagen, погибли водитель и два пассажира легковушки. Было возбуждено уголовное дело.
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"С учетом позиции Можайской городской прокуратуры суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал в отношении обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу до 16 сентября 2026 года", - сообщили в пресс-службе ведомства.
Возбуждено уголовное дело. Он обвиняется по части 5 статьи 264 Уголовного кодекса РФ (нарушение ПДД, совершенное лицом, управляющим автомобилем в утомленном состоянии, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). Обвиняемый полностью признал свою вину.
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