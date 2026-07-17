Суд арестовал водителя грузовика, обвиняемого в ДТП с тремя погибшими

Краткий пересказ от РИА ИИ На 98-м километре автодороги М-1 «Беларусь» грузовик выехал на встречную полосу и столкнулся с Volkswagen, погибли водитель и два пассажира легковушки.

Суд в Можайске арестовал водителя грузовика, который обвиняется в аварии.

Обвиняемый полностью признал свою вину.

МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Суд в Можайске арестовал водителя грузовика, который обвиняется в аварии на трассе М-1 "Беларусь" с иномаркой, в результате которой погибли три человека, сообщили РИА Новости в пресс-службе прокуратуры Подмосковья.

В четверг в пресс-службе подмосковного главка МВД РФ и прокуратуре области сообщили, что рано утром на 98-м километре автодороги М-1 "Беларусь" грузовик выехал на встречную полосу и столкнулся с Volkswage n, погибли водитель и два пассажира легковушки. Было возбуждено уголовное дело.

"С учетом позиции Можайской городской прокуратуры суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал в отношении обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу до 16 сентября 2026 года", - сообщили в пресс-службе ведомства.