Рейтинг@Mail.ru
На западе Москвы два человека пострадали в ДТП с электробусом - РИА Новости, 17.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:22 17.07.2026 (обновлено: 11:34 17.07.2026)
На западе Москвы два человека пострадали в ДТП с электробусом

На западе Москвы два человека пострадали в ДТП с легковушкой и электробусом

© Дептранс. Оперативно/TelegramДТП на Бережковской набережной в Москве
ДТП на Бережковской набережной в Москве - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
© Дептранс. Оперативно/Telegram
ДТП на Бережковской набережной в Москве
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • На Бережковской набережной в Москве произошло ДТП с участием легкового автомобиля и электробуса.
  • Два человека упали в салоне электробуса и были госпитализированы.
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Два человека госпитализированы после ДТП с участием легкового автомобиля и электробуса на западе Москвы, сообщает столичный департамент транспорта.
Сегодня около 8.50, в районе дома 18а на Бережковской набережной, водитель легкового автомобиля нарушил правила дорожного движения и подрезал электробус 150 маршрута.
"По предварительной информации, водитель автомобиля внезапно перестроился в полосу движения электробуса. Водитель электробуса был вынужден применить экстренное торможение во избежание столкновения с автомобилем. Из-за этого в салоне электробуса упало два человека - сейчас они госпитализированы в городские больницы", - говорится в сообщении департамента в Telegram-канале.
Уточняется, что подробности происшествия устанавливают сотрудники Госавтоинспекции, "Мосгортранс" окажет всестороннее содействие ГИБДД и пострадавшим. Водитель легкового автомобиля будет привлечен к ответственности и понесет наказание за опасное вождение.
Электробус в Москве начал движение без водителя из-за технической неисправности - РИА Новости, 1920, 13.12.2025
В Москве электробус начал движение без водителя из-за неисправности
13 декабря 2025, 23:16
 
ПроисшествияМоскваМосгортрансГИБДД МВД РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала