Число погибших в ДТП с грузовиком в Саратовской области выросло до четырех

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Число жертв в ДТП в городе Красный Кут Саратовской области выросло до четырех.
- Авария произошла накануне.
- Водитель Chevrolet Niva врезался в стоявший на обочине грузовик Freightliner.
САРАТОВ, 17 июл - РИА Новости. Число жертв в ДТП в городе Красный Кут Саратовской области выросло до четырех, сообщили РИА Новости в министерстве здравоохранения региона.
В четверг в Госавтоинспекции по Саратовской области сообщили, что утром в Красном Куте водитель Chevrolet Niva врезался в стоявший на обочине грузовик Freightliner. Водитель и пассажирка погибли на месте, еще двух женщин из легковушки госпитализировали – одна из них умерла спустя полтора часа.
"Скончалась вчера вечером", - сказали в пресс-службе областного минздрава, отвечая на вопрос о состоянии второй госпитализированной.