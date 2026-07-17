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Число погибших в ДТП с грузовиком в Саратовской области выросло до четырех - РИА Новости, 17.07.2026
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10:31 17.07.2026
Число погибших в ДТП с грузовиком в Саратовской области выросло до четырех

Число погибших в ДТП с грузовиком в Красном Куте выросло до четырех

© Фото : Госавтоинспекция 64/TelegramПоследствия столкновения грузовика и легкового автомобиля в Красном Куте Саратовской области
Последствия столкновения грузовика и легкового автомобиля в Красном Куте Саратовской области - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
© Фото : Госавтоинспекция 64/Telegram
Последствия столкновения грузовика и легкового автомобиля в Красном Куте Саратовской области
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Число жертв в ДТП в городе Красный Кут Саратовской области выросло до четырех.
  • Авария произошла накануне.
  • Водитель Chevrolet Niva врезался в стоявший на обочине грузовик Freightliner.
САРАТОВ, 17 июл - РИА Новости. Число жертв в ДТП в городе Красный Кут Саратовской области выросло до четырех, сообщили РИА Новости в министерстве здравоохранения региона.
В четверг в Госавтоинспекции по Саратовской области сообщили, что утром в Красном Куте водитель Chevrolet Niva врезался в стоявший на обочине грузовик Freightliner. Водитель и пассажирка погибли на месте, еще двух женщин из легковушки госпитализировали – одна из них умерла спустя полтора часа.
"Скончалась вчера вечером", - сказали в пресс-службе областного минздрава, отвечая на вопрос о состоянии второй госпитализированной.
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