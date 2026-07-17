СМИ раскрыли стоимость за сверхбыстрый доступ к постам Truth Social

В четверг TMTG объявила о запуске нового платного сервиса данных Truth API с 1 августа, который предоставит трейдерам и крупным инвесторам сверхбыстрый доступ к публикациям президента в соцсети Truth Social.

Социальная сеть Truth Social была создана TMTG в 2022 году в ответ на жесткую цензуру со стороны американских ИТ-гигантов (Big Tech), в частности Twitter (сейчас X) и Meta*, заблокировавших аккаунты Трампа после событий января 2021 года в Капитолии.