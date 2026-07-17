СМИ раскрыли стоимость за сверхбыстрый доступ к постам Truth Social

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Компания Trump Media & Technology Group планирует запустить новый платный сервис данных Truth API с 1 августа.
- Подписка на сервис будет стоить 100 тысяч долларов в месяц и позволит крупным инвесторам и трейдерам получать публикации из соцсети Truth Social на миллисекунды раньше остальных.
ВАШИНГТОН, 17 июл – РИА Новости. Компания Дональда Трампа Trump Media & Technology Group (TMTG) планирует взимать 100 тысяч долларов в месяц за подписку, позволяющую крупным инвесторам и трейдерам получать публикации из его соцсети Truth Social на миллисекунды раньше остальных, пишет британская газета FT.
В четверг TMTG объявила о запуске нового платного сервиса данных Truth API с 1 августа, который предоставит трейдерам и крупным инвесторам сверхбыстрый доступ к публикациям президента в соцсети Truth Social.
"Социальная медиакомпания Дональда Трампа обсуждала возможность взимания с трейдеров и инвесторов до 100 000 долларов в месяц за более быстрый доступ к публикациям президента США на его платформе Truth Social", - пишет газета.
Социальная сеть Truth Social была создана TMTG в 2022 году в ответ на жесткую цензуру со стороны американских ИТ-гигантов (Big Tech), в частности Twitter (сейчас X) и Meta*, заблокировавших аккаунты Трампа после событий января 2021 года в Капитолии.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская