Хуснуллин рассказал о проектах планировки территорий в Донецке

Краткий пересказ от РИА ИИ В Донецке утвердили проекты планировки территорий в Кировском и Петровском районах.

В Кировском районе планируется построить жилые и коммерческие объекты, школы, детские сады, поликлинику и провести благоустройство.

В Петровском районе запланировано возведение многоквартирных домов, детских садов, школы, ФОК и поликлиники, а также благоустройство дворовых территорий.

МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. В Донецке утвердили проекты планировки территорий в двух ранее прифронтовых районах города - Кировском и Петровском, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

"Утверждены проекты планировки двух крупных территорий в ранее прифронтовых районах города Донецка Кировском и Петровском. Помимо этого, ведутся работы и по восстановлению поврежденной инфраструктуры: ремонтируются инженерные коммуникации, линии наружного освещения, запланирован ремонт сотни жилых и социальных объектов", - процитировали Хуснуллина на сайте правительства РФ.

Как говорится в сообщении, в Кировском районе планируется построить дома общей площадью 560 тысяч квадратных метров, больше 10 тысяч квадратных метров коммерческих объектов, две школы и детские сады, кроме того, планируется строительство поликлиники, а также благоустройство территорий, улично-дорожной сети и проведение инженерных сетей.