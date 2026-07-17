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Хуснуллин рассказал о проектах планировки территорий в Донецке - РИА Новости, 17.07.2026
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11:51 17.07.2026
Хуснуллин рассказал о проектах планировки территорий в Донецке

Хуснуллин: в Донецке утвердили проекты планировки в ранее прифронтовых районах

© РИА Новости / АНО "Дирекция спортивных и социальных проектов" | Перейти в медиабанкМарат Хуснуллин
Марат Хуснуллин - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
© РИА Новости / АНО "Дирекция спортивных и социальных проектов"
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Донецке утвердили проекты планировки территорий в Кировском и Петровском районах.
  • В Кировском районе планируется построить жилые и коммерческие объекты, школы, детские сады, поликлинику и провести благоустройство.
  • В Петровском районе запланировано возведение многоквартирных домов, детских садов, школы, ФОК и поликлиники, а также благоустройство дворовых территорий.
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. В Донецке утвердили проекты планировки территорий в двух ранее прифронтовых районах города - Кировском и Петровском, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
"Утверждены проекты планировки двух крупных территорий в ранее прифронтовых районах города ДонецкаКировском и Петровском. Помимо этого, ведутся работы и по восстановлению поврежденной инфраструктуры: ремонтируются инженерные коммуникации, линии наружного освещения, запланирован ремонт сотни жилых и социальных объектов", - процитировали Хуснуллина на сайте правительства РФ.
Как говорится в сообщении, в Кировском районе планируется построить дома общей площадью 560 тысяч квадратных метров, больше 10 тысяч квадратных метров коммерческих объектов, две школы и детские сады, кроме того, планируется строительство поликлиники, а также благоустройство территорий, улично-дорожной сети и проведение инженерных сетей.
По данным с сайта правительства, в Петровском районе планируется возведение многоквартирных домов площадью больше 380 тысяч квадратных метров, два детских сада и школу, физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) и поликлинику. Отмечается, что в план входит озеленение и благоустройство 4,5 гектара дворовых территорий, размещение детских и спортивных площадок, а также зон отдыха.
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