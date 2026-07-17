В ДНР два человека погибли, 12 пострадали при атаках ВСУ

МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Два человека погибли, еще 12 пострадали в ДНР в пятницу из-за киевской агрессии, сообщил глава республики Денис Пушилин.

Также, по его словам, в результате атак ВСУ повреждено три жилых домостроения, три объекта гражданской инфраструктуры, два автобуса городского маршрута, спецтехника, семь грузовых и четыре легковых автомобиля в городских округах Донецк, Горловка, Дебальцево, Торез, Тельмановском, Амвросиевском, Шахтерском, Великоновоселковском, Старобешевском и Ясиноватском муниципальных округах.