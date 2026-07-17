В Курской области девушка пострадала при атаке ВСУ на жилой дом

Краткий пересказ от РИА ИИ 26-летняя девушка пострадала в результате атаки ВСУ по жилому дому в селе Щекино Рыльского района Курской области 14 июля.

Пострадавшая обратилась в больницу с акубаротравмой и головной болью, ее будут наблюдать амбулаторно.

КУРСК, 17 июл - РИА Новости. Пострадавшая 14 июля в результате атаки ВСУ по жилому дому в Рыльском районе Курской области 26-летняя девушка с акубаротравмой и головной болью обратилась в больницу, ее будут наблюдать амбулаторно, сообщил губернатор Александр Хинштейн.

"Девушка пострадала из-за атаки ВСУ . В поликлинику Рыльской ЦРБ обратилась пострадавшая из-за атаки 14 июля в селе Щекино Рыльского района. Враг в тот день нанес целенаправленный удар по жилому дому", - сообщил Хинштейн в своем канале на платформе " Макс ".

Он добавил, что пострадавшая не сразу обратилась к медикам, потому что в эти дни сохранялась напряженная обстановка.