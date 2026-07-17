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В Курской области девушка пострадала при атаке ВСУ на жилой дом - РИА Новости, 17.07.2026
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13:37 17.07.2026
В Курской области девушка пострадала при атаке ВСУ на жилой дом

Хинштейн: девушка получила акубаротравму при атаке ВСУ на дом в Рыльском районе

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСкорая помощь
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • 26-летняя девушка пострадала в результате атаки ВСУ по жилому дому в селе Щекино Рыльского района Курской области 14 июля.
  • Пострадавшая обратилась в больницу с акубаротравмой и головной болью, ее будут наблюдать амбулаторно.
КУРСК, 17 июл - РИА Новости. Пострадавшая 14 июля в результате атаки ВСУ по жилому дому в Рыльском районе Курской области 26-летняя девушка с акубаротравмой и головной болью обратилась в больницу, ее будут наблюдать амбулаторно, сообщил губернатор Александр Хинштейн.
"Девушка пострадала из-за атаки ВСУ. В поликлинику Рыльской ЦРБ обратилась пострадавшая из-за атаки 14 июля в селе Щекино Рыльского района. Враг в тот день нанес целенаправленный удар по жилому дому", - сообщил Хинштейн в своем канале на платформе "Макс".
Он добавил, что пострадавшая не сразу обратилась к медикам, потому что в эти дни сохранялась напряженная обстановка.
"У 26-летней девушки акубаротравма и головная боль. Врачи оказали первую помощь и будут наблюдать ее амбулаторно. Желаю скорейшего выздоровления!" - добавил губернатор.
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22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияРыльский районКурская областьАлександр ХинштейнВооруженные силы Украины
 
 
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