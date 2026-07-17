В Курской области девушка пострадала при атаке ВСУ на жилой дом

Краткий пересказ от РИА ИИ
- 26-летняя девушка пострадала в результате атаки ВСУ по жилому дому в селе Щекино Рыльского района Курской области 14 июля.
- Пострадавшая обратилась в больницу с акубаротравмой и головной болью, ее будут наблюдать амбулаторно.
КУРСК, 17 июл - РИА Новости. Пострадавшая 14 июля в результате атаки ВСУ по жилому дому в Рыльском районе Курской области 26-летняя девушка с акубаротравмой и головной болью обратилась в больницу, ее будут наблюдать амбулаторно, сообщил губернатор Александр Хинштейн.
Он добавил, что пострадавшая не сразу обратилась к медикам, потому что в эти дни сохранялась напряженная обстановка.
"У 26-летней девушки акубаротравма и головная боль. Врачи оказали первую помощь и будут наблюдать ее амбулаторно. Желаю скорейшего выздоровления!" - добавил губернатор.
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