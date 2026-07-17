Львова-Белова рассказала о ситуации с девочкой, спасенной в Константиновке

МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Все профильные службы и ведомства подключены к ситуации с девочкой Софией, спасенной российскими военными в Константиновке, сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.

Она отметила, что у девочки, найденной российскими военными в Константиновке, все хорошо. Аппарат детского омбудсмена вместе с профильными ведомствами ДНР работает над документами и находится на связи с родственниками, с которыми София, еще живя в Константиновке, поддерживала контакт. Они, по словам Львовой-Беловой, регулярно созваниваются, девочка хочет жить с ними, поэтому близкие уже готовят для нее комнату.