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Львова-Белова рассказала о ситуации с девочкой, спасенной в Константиновке - РИА Новости, 17.07.2026
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Львова-Белова рассказала о ситуации с девочкой, спасенной в Константиновке

Львова-Белова: все службы подключены к ситуации с девочкой из Константиновки

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкУполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Мария Львова-Белова
Уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Мария Львова-Белова - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Мария Львова-Белова. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова отметила, что все региональные и федеральные службы и ведомства подключены к решению ситуации в интересах девочки, спасенной в Константиновке.
  • Аппарат детского омбудсмена вместе с профильными ведомствами ДНР работает над документами и находится на связи с родственниками Софии.
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Все профильные службы и ведомства подключены к ситуации с девочкой Софией, спасенной российскими военными в Константиновке, сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.
Ранее детский омбудсмен заявила, что возьмет на контроль помощь десятилетней девочке Софии, которую спасли российские бойцы при освобождении Константиновки. Львова-Белова отмечала, что мама девочки умерла, папу она не помнит, а бабушка с дедушкой погибли от ран, когда в их дом попал украинский дрон.
"Все службы и ведомства - региональные и федеральные - подключены к ситуации. Сейчас в интересах ребенка спокойствие, а не избыток публичного внимания", - написала Львова-Белова в своем канале на платформе "Макс".
Она отметила, что у девочки, найденной российскими военными в Константиновке, все хорошо. Аппарат детского омбудсмена вместе с профильными ведомствами ДНР работает над документами и находится на связи с родственниками, с которыми София, еще живя в Константиновке, поддерживала контакт. Они, по словам Львовой-Беловой, регулярно созваниваются, девочка хочет жить с ними, поэтому близкие уже готовят для нее комнату.
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Специальная военная операция на УкраинеКонстантиновкаРоссияДонецкая Народная РеспубликаМария Львова-Белова
 
 
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