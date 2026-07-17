Дело о подготовке теракта в Севастополе передали в суд

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Житель Севастополя готовил теракт у памятного знака в честь 300-летия Российского флота.
- Дело направлено в суд после утверждения обвинительного заключения прокуратурой.
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл - РИА Новости. Дело жителя Севастополя, готовившего теракт у памятного знака в честь 300-летия Российского флота, передано в суд, сообщило крымское управление ФСБ РФ.
"Завершено расследование уголовного дела в отношении гражданина, готовившего теракт в Севастополе. Материалы дела с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, весной 2025 года 57-летний севастополец, уроженец Винницкой области УССР, обучился изготовлению и применению взрывных устройств, после чего летом того же года незаконно изготовил самодельное взрывное устройство для взрыва у памятного знака в честь 300-летия Российского флота. Самодельное взрывное устройство мужчина хранил по месту жительства.
Обвиняемый, по данным ведомства, придерживался выраженных национал-сепаратистских взглядов и после начала СВО стал активным подписчиком различных украинских интернет-ресурсов, собирающих информацию о российских военных объектах и военнослужащих, а также об атаках ВСУ на Крым.
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