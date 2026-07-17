Дело о подготовке теракта в Севастополе передали в суд

Обвиняемый, по данным ведомства, придерживался выраженных национал-сепаратистских взглядов и после начала СВО стал активным подписчиком различных украинских интернет-ресурсов, собирающих информацию о российских военных объектах и военнослужащих, а также об атаках ВСУ на Крым.