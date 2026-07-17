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В Чили усомнились в законности выдачи гражданства некоторым детям россиян - РИА Новости, 17.07.2026
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04:07 17.07.2026
В Чили усомнились в законности выдачи гражданства некоторым детям россиян

Власти Чили сомневаются в законности выдачи гражданства 24 детям россиян

© РИА Новости / Олеся Алдушенко Город Сантьяго в Чили
Город Сантьяго в Чили - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
© РИА Новости / Олеся Алдушенко
Город Сантьяго в Чили. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Миграционная служба Чили обратилась в службу регистрации актов гражданского состояния с просьбой проверить гражданство 24 детей россиян, имевших статус «иностранцев-транзитников».
  • Согласно конституции Чили, дети, родители которых находятся в стране временно, не могут получить гражданство.
  • Посольство РФ в курсе ситуации, но обращений от россиян или местных властей не поступало.
МЕХИКО/БУЭНОС-АЙРЕС, 17 июл - РИА Новости. Власти Чили сомневаются в законности выдачи гражданства ряду детей россиян, посольство РФ в курсе ситуации, но обращений нет ни от россиян, ни от местных властей, следует из публикации местного портала и сообщения дипмиссии России.
"Миграционная служба Чили обратилась в службу регистрации актов гражданского состояния с просьбой проверить гражданство 24 детей: их родители, россияне, имели статус "иностранцев-транзитников" (то есть постоянно не проживали на территории Чили - ред.)", - сообщил портал Центра журналистских расследований Ciper.
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Согласно конституции Чили, дети, родители которых находятся в стране временно, не могут получить гражданство. Расследование касается не только детей российских граждан, но также и других иностранцев. Так, по данным Ciper, гражданство было отозвано уже у 62 детей, однако неясно, сколько среди них россиян.
Большинство детей россиян, чье гражданство сейчас проверяют, были зарегистрированы в курортном городе Винья-дель-Мар, где, как утверждают журналисты, работают компании, предлагающие иностранцам услуги по организации родов в Чили и оформлению документов для новорожденных.
"Тема не новая, мы в курсе и следим за ее развитием с точки зрения соблюдения законных прав и интересов граждан Российской Федерации, однако изложенная ситуация к этому отношения не имеет. Шумихи вокруг нее нет, равно как и обращений к нам от российских граждан или местных властей", - сообщили РИА Новости в посольстве.
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Там отметили, что власти Чили на протяжении нескольких месяцев предупреждали о том, что родившиеся в стране дети туристов или "иностранцев-транзитников" права на автоматическое получение гражданства не имеют. Имевшие же место конкретные подобные случаи будут приведены в соответствие с местным законодательством.
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"В этой связи хотели бы обратить внимание, что так называемый родильный туризм успел стать здесь распространенным "бизнесом" с немалой стоимостью услуг, как самих "предпринимателей", так и платной здесь медицины, которые в случае любого осложнения могут кратно возрасти. Все это, разумеется, сопровождается широкой рекламной кампанией", - подчеркнуло посольство.
В дипмиссии надеются, что будущие родители будут руководствоваться здравым смыслом.
"В данной ситуации исходим из того, что будущие родители должны принимать соответствующие решения, руководствуясь не сиюминутными завлекающими постами соцсетях, а обстоятельным изучением вопроса, благоразумием и здравым смыслом. Каким бы "сильным" ни казался иностранный паспорт, сам по себе источником свободы передвижения по миру он не является", - добавили там.
Дипломаты отметили, что второй паспорт для ребенка может стать ограничением с точки зрения российского законодательства, включая будущее трудоустройство на госслужбу, а также налоговых, военных и иных обязанностей, накладываемых страной второго гражданства.
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