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Качество воздуха в Чикаго в 20 раз хуже допустимых значений ВОЗ - РИА Новости, 17.07.2026
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02:29 17.07.2026
Качество воздуха в Чикаго в 20 раз хуже допустимых значений ВОЗ

В Чикаго уровень загрязнения воздуха превысил допустимые значения ВОЗ в 20 раз

CC BY-SA 2.0 / Sönke Biehl / ЧикагоЧикаго, США
Чикаго, США - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
CC BY-SA 2.0 / Sönke Biehl / Чикаго
Чикаго, США. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Качество воздуха в некоторых районах Чикаго ухудшилось до значений, в 20 раз превышающих допустимые.
  • Индекс качества воздуха в Чикаго достиг 700, а в северных пригородах превысил 900.
  • Жителей предупреждают о необходимости сократить время на открытом воздухе из-за риска отравления.
ЧИКАГО (США), 17 июл - РИА Новости. Качество воздуха в некоторых районах Чикаго ухудшилось до значений, в 20 раз превышающих допустимые и почти в два раза выше самых опасных, свидетельствуют данные аналитиков, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Как сообщает государственный портал, фиксирующий уровень загрязнения, индекс качества воздуха в Чикаго за четверг ухудшился в два раза и к вечеру достиг 700. Нижняя граница самой опасной зоны при этом зафиксирована на уровне 500 микрограммов твердых частиц на кубический метр воздуха.
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В северных пригородах Чикаго индекс превысил 900, что в 20 раз превышает допустимую Всемирной организацией здравоохранения норму.
Дымом затянуло центр города. Запах гари ощущается даже в помещениях, передает корреспондент РИА Новости.
Местные СМИ указывают, что воздух в городе на данный момент хуже, чем в каком-либо городе в мире.
Ранее власти округа Кук, в который входит Чикаго, сообщили агентству, что пока не могут предсказать, как долго в регионе сохранится загрязнение.
Жителей предупредили о необходимости сократить время на открытом воздухе и призывают следить за симптомами отравления - кашель, хрипота или отдышка.
В Канаде бушуют сотни лесных пожаров, власти объявили эвакуацию в ряде регионов.
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