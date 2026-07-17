Качество воздуха в Чикаго в 20 раз хуже допустимых значений ВОЗ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Качество воздуха в некоторых районах Чикаго ухудшилось до значений, в 20 раз превышающих допустимые.
- Индекс качества воздуха в Чикаго достиг 700, а в северных пригородах превысил 900.
- Жителей предупреждают о необходимости сократить время на открытом воздухе из-за риска отравления.
ЧИКАГО (США), 17 июл - РИА Новости. Качество воздуха в некоторых районах Чикаго ухудшилось до значений, в 20 раз превышающих допустимые и почти в два раза выше самых опасных, свидетельствуют данные аналитиков, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Как сообщает государственный портал, фиксирующий уровень загрязнения, индекс качества воздуха в Чикаго за четверг ухудшился в два раза и к вечеру достиг 700. Нижняя граница самой опасной зоны при этом зафиксирована на уровне 500 микрограммов твердых частиц на кубический метр воздуха.
В северных пригородах Чикаго индекс превысил 900, что в 20 раз превышает допустимую Всемирной организацией здравоохранения норму.
Дымом затянуло центр города. Запах гари ощущается даже в помещениях, передает корреспондент РИА Новости.
Местные СМИ указывают, что воздух в городе на данный момент хуже, чем в каком-либо городе в мире.
Ранее власти округа Кук, в который входит Чикаго, сообщили агентству, что пока не могут предсказать, как долго в регионе сохранится загрязнение.
Жителей предупредили о необходимости сократить время на открытом воздухе и призывают следить за симптомами отравления - кашель, хрипота или отдышка.
В Канаде бушуют сотни лесных пожаров, власти объявили эвакуацию в ряде регионов.