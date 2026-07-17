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В Чебоксарах машина въехала в остановку, погибла женщина - РИА Новости, 17.07.2026
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23:33 17.07.2026 (обновлено: 23:34 17.07.2026)
В Чебоксарах машина въехала в остановку, погибла женщина

В Чебоксарах машина въехала в остановку с людьми, погибла женщина

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Чебоксарах машина въехала в остановку с людьми, погибла женщина, еще один человек госпитализирован.
  • По предварительным данным, 18-летний водитель Renault Logan съехал с проезжей части и совершил наезд на остановочный павильон.
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Машина въехала в остановку с людьми в Чебоксарах, в результате происшествия погибла женщина, еще один человек госпитализирован, сообщили в главке МВД по Чувашии.
"Предварительно, 18-летний водитель Renault Logan съехал с проезжей части и совершил наезд на остановочный павильон, где стояли люди. В результате погибла женщина, личность которой устанавливается. Еще один мужчина в бессознательном состоянии доставлен в медицинское учреждение", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
Как добавили в главке, водитель автомобиля заявил, что уснул за рулем.
Уточняется, что авария произошла в пятницу около 22.00 возле дома 36 по Московскому проспекту. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
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