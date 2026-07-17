В Британии прошли подготовку более 68 тысяч боевиков ВСУ

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что страны НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам.