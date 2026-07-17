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В Британии прошли подготовку более 68 тысяч боевиков ВСУ - РИА Новости, 17.07.2026
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14:33 17.07.2026 (обновлено: 14:34 17.07.2026)
В Британии прошли подготовку более 68 тысяч боевиков ВСУ

Сандхер-Джонс: более 68 тысяч боевиков ВСУ прошли подготовку в Великобритании

© AP Photo / Frank AugsteinФлаги Британии и Украины
Флаги Британии и Украины - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
© AP Photo / Frank Augstein
Флаги Британии и Украины. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Великобритания подготовила более 68 тысяч украинских военнослужащих.
ЛОНДОН, 17 июл – РИА Новости. Великобритания подготовила более 68 тысяч украинских военнослужащих, сообщила парламентский заместитель министра обороны Луиза Сандхер-Джонс.
"В рамках программ, возглавляемых Великобританией, более 68 тысяч украинских военнослужащих прошли военную подготовку на территории Великобритании", - ответила Сандхер-Джонс на вопрос депутата от Лейбористской партии Гордона Макки о количестве подготовленных украинских военных. Письменный ответ опубликован на сайте британского парламента.
Британское МО запустило программу Interflex по подготовке пехоты для ВСУ в 2022 году. Помимо Великобритании, в программе участвуют 13 стран-партнеров.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что страны НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам.
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