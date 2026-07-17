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Разведывательный дрон НАТО патрулирует акваторию Черного моря - РИА Новости, 17.07.2026
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17:28 17.07.2026
Разведывательный дрон НАТО патрулирует акваторию Черного моря

Разведывательный дрон НАТО патрулирует территорию Черного моря

© Фото : NISRFБПЛА NATO RQ-4D “Phoenix”
БПЛА NATO RQ-4D “Phoenix” - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
© Фото : NISRF
БПЛА NATO RQ-4D “Phoenix” . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • БПЛА Североатлантического альянса модели Northrop Grumman RQ-4D Phoenix с позывным MAGMA10 вылетел с итальянского острова Сицилия вечером 16 июля.
  • Дрон патрулирует территорию Черного моря и управляется итальянскими воздушными силами.
БРЮССЕЛЬ, 17 июл - РИА Новости. БПЛА Североатлантического альянса модели Northrop Grumman RQ-4D Phoenix с позывным MAGMA10 вылетел из Италии и патрулирует в пятницу территорию Черного моря, выяснило РИА Новости на основе анализа полетных данных.
Согласно изученным данным, беспилотник летает над акваторией по меньшей мере с 15.00 мск. Дрон поднялся в небо на итальянском острове Сицилия вечером 16 июля, после чего направился в сторону Черного моря. Аппаратом управляют итальянские воздушные силы.
В апреле 2026 года беспилотник модели Northrop Grumman RQ-4D Phoenix подал сигнал бедствия, находясь в небе над Черным морем. После этого аппарат направился на запад.
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