Разведывательный дрон НАТО патрулирует акваторию Черного моря

Краткий пересказ от РИА ИИ
- БПЛА Североатлантического альянса модели Northrop Grumman RQ-4D Phoenix с позывным MAGMA10 вылетел с итальянского острова Сицилия вечером 16 июля.
- Дрон патрулирует территорию Черного моря и управляется итальянскими воздушными силами.
БРЮССЕЛЬ, 17 июл - РИА Новости. БПЛА Североатлантического альянса модели Northrop Grumman RQ-4D Phoenix с позывным MAGMA10 вылетел из Италии и патрулирует в пятницу территорию Черного моря, выяснило РИА Новости на основе анализа полетных данных.
Согласно изученным данным, беспилотник летает над акваторией по меньшей мере с 15.00 мск. Дрон поднялся в небо на итальянском острове Сицилия вечером 16 июля, после чего направился в сторону Черного моря. Аппаратом управляют итальянские воздушные силы.
В апреле 2026 года беспилотник модели Northrop Grumman RQ-4D Phoenix подал сигнал бедствия, находясь в небе над Черным морем. После этого аппарат направился на запад.