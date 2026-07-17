Разведывательный дрон НАТО патрулирует акваторию Черного моря

БРЮССЕЛЬ, 17 июл - РИА Новости. БПЛА Североатлантического альянса модели Northrop Grumman RQ-4D Phoenix с позывным MAGMA10 вылетел из Италии и патрулирует в пятницу территорию Черного моря, выяснило РИА Новости на основе анализа полетных данных.

В апреле 2026 года беспилотник модели Northrop Grumman RQ-4D Phoenix подал сигнал бедствия, находясь в небе над Черным морем. После этого аппарат направился на запад.