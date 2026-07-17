В Минобороны рассказали об увеличении поставок дронов в войска

Краткий пересказ от РИА ИИ Поставки дронов в войска выросли более чем в два раза по сравнению с объемом 2025 года, заявили в Минобороны.

В России создана единая система подготовки специалистов БПЛА, за первое полугодие обучение прошли более восьми тысяч человек.

Продолжается оснащение подразделений войск беспилотных систем всем необходимым для успешного выполнения задач в зоне СВО.

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Поставки дронов в войска выросли более чем в два раза по сравнению с 2025 годом, сообщил замглавы Минобороны Алексей Криворучко.

На заседании коллегии ведомства он доложил о выполнении приоритетных задач, поставленных министром Андреем Белоусовым в декабре 2025 года, в том числе по вопросам развития войск беспилотных систем.

"Для обеспечения превосходства над противником количество поставленных в войска БПЛА в сравнении с 2025 годом увеличилось более чем в два раза", — сказал Криворучко.

Заместитель Белоусова подчеркнул, что в России создали единую систему подготовки специалистов БПЛА, за первое полугодие 2026-го обучение прошли более восьми тысяч человек.

« "В учебных центрах организована подготовка не только отдельных специалистов, но и подразделений в целом с проведением боевого слаживания на штатной технике", — отметил он.