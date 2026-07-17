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В Минобороны рассказали об увеличении поставок дронов в войска - РИА Новости, 17.07.2026
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16:19 17.07.2026 (обновлено: 17:10 17.07.2026)
В Минобороны рассказали об увеличении поставок дронов в войска

МО РФ: поставки дронов в войска увеличилась в два раза по сравнению с 2025 годом

© РИА Новости / Виктор Антонюк | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие запускают беспилотник
Российские военнослужащие запускают беспилотник - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Российские военнослужащие запускают беспилотник. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Поставки дронов в войска выросли более чем в два раза по сравнению с объемом 2025 года, заявили в Минобороны.
  • В России создана единая система подготовки специалистов БПЛА, за первое полугодие обучение прошли более восьми тысяч человек.
  • Продолжается оснащение подразделений войск беспилотных систем всем необходимым для успешного выполнения задач в зоне СВО.
МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Поставки дронов в войска выросли более чем в два раза по сравнению с 2025 годом, сообщил замглавы Минобороны Алексей Криворучко.
На заседании коллегии ведомства он доложил о выполнении приоритетных задач, поставленных министром Андреем Белоусовым в декабре 2025 года, в том числе по вопросам развития войск беспилотных систем.
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"Для обеспечения превосходства над противником количество поставленных в войска БПЛА в сравнении с 2025 годом увеличилось более чем в два раза", — сказал Криворучко.
Заместитель Белоусова подчеркнул, что в России создали единую систему подготовки специалистов БПЛА, за первое полугодие 2026-го обучение прошли более восьми тысяч человек.
«
"В учебных центрах организована подготовка не только отдельных специалистов, но и подразделений в целом с проведением боевого слаживания на штатной технике", — отметил он.
Криворучко добавил, что продолжается оснащение войск беспилотных систем всем необходимым для успешного выполнения задач СВО.
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