В Минобороны рассказали о единой системе подготовки специалистов по БПЛА

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В России создана единая система подготовки специалистов БПЛА.
- За первое полугодие 2026 года подготовлено более 8 тысяч специалистов БПЛА.
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Единая система подготовки специалистов БПЛА создана в России, за первое полугодие 2026 года подготовлены более 8 тысяч человек, заявил заместитель главы военного ведомства Алексей Криворучко на коллегии Минобороны РФ.
На заседании коллегии Криворучко доложил о ходе выполнения приоритетных задач по серии ключевых направлений, в том числе по вопросам развития войск беспилотных систем, а также оснащения ВС РФ современными вооружением и техникой.
"Замминистра обороны подчеркнул, что создана единая система подготовки специалистов и разработаны соответствующие программы. В учебных центрах организована подготовка не только отдельных специалистов, но и подразделений в целом с проведением боевого слаживания на штатной технике. Всего за первое полугодие 2026 года подготовлено более восьми тысяч специалистов", - говорится в сообщении.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18