В Минобороны рассказали о единой системе подготовки специалистов по БПЛА

МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Единая система подготовки специалистов БПЛА создана в России, за первое полугодие 2026 года подготовлены более 8 тысяч человек, заявил заместитель главы военного ведомства Алексей Криворучко на коллегии Минобороны РФ.