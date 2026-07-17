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В Минобороны рассказали о единой системе подготовки специалистов по БПЛА - РИА Новости, 17.07.2026
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16:18 17.07.2026 (обновлено: 16:34 17.07.2026)
В Минобороны рассказали о единой системе подготовки специалистов по БПЛА

МО: единая система подготовки специалистов по БПЛА создана в РФ

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащий расчета разведывательного БПЛА "Орлан-10"
Военнослужащий расчета разведывательного БПЛА Орлан-10 - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Военнослужащий расчета разведывательного БПЛА "Орлан-10" . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В России создана единая система подготовки специалистов БПЛА.
  • За первое полугодие 2026 года подготовлено более 8 тысяч специалистов БПЛА.
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Единая система подготовки специалистов БПЛА создана в России, за первое полугодие 2026 года подготовлены более 8 тысяч человек, заявил заместитель главы военного ведомства Алексей Криворучко на коллегии Минобороны РФ.
На заседании коллегии Криворучко доложил о ходе выполнения приоритетных задач по серии ключевых направлений, в том числе по вопросам развития войск беспилотных систем, а также оснащения ВС РФ современными вооружением и техникой.
"Замминистра обороны подчеркнул, что создана единая система подготовки специалистов и разработаны соответствующие программы. В учебных центрах организована подготовка не только отдельных специалистов, но и подразделений в целом с проведением боевого слаживания на штатной технике. Всего за первое полугодие 2026 года подготовлено более восьми тысяч специалистов", - говорится в сообщении.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияБезопасностьАлексей Криворучко
 
 
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