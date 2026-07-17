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Мантуров заявил о необходимости оптимизации трат на БПЛА-перехватчики - РИА Новости, 17.07.2026
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15:52 17.07.2026
Мантуров заявил о необходимости оптимизации трат на БПЛА-перехватчики

Мантуров заявил о необходимости оптимизации трат на серийные БПЛА-перехватчики

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров заявил о необходимости унифицировать комплектующие и оптимизировать затраты на серийное производство БПЛА-перехватчиков.
  • Мантуров подчеркнул важность быть на шаг впереди оппонентов в средствах ПВО, наращивая скорость, маневренность, автономность, точность наведения и возможность группового применения БПЛА-перехватчиков.
  • Замглавы Минпромторга РФ Василий Шпак отметил важность обеспечения сбора и обработки всех видов данных для обнаружения БПЛА противника.
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров заявил о необходимости унифицировать комплектующие и оптимизировать затраты на серийное производство БПЛА-перехватчиков, сообщается на официальном сайте правительства.
Мантуров провел тематическую сессию, ключевой темой которой стало применение дронов-перехватчиков в зонально-объектовой системе ПВО.
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"Сегодня необходимо четко определить требования к БПЛА-перехватчикам для борьбы со средне- и дальнемагистральными беспилотниками. А также выработать подходы для обеспечения массового выпуска моделей с разным способом применения. Имея в виду запускаемых "с руки" в составе мобильных огневых групп или с пусковых установок зенитных ракетных систем и комплексов", - сказал первый вице-премьер.
По его словам, России важно быть на шаг впереди оппонентов в средствах ПВО. Это можно достичь путем наращивания скорости и маневренности отечественных изделий, а также их автономности, точности наведения и возможности группового применения.
"Важно унифицировать комплектующие и оптимизировать затраты на серийное производство. Для более эффективного применения перехватчиков нужно совершенствовать их взаимодействие с системами обнаружения, целеуказания и управления. И обеспечить сопряжение изделий с другими средствами борьбы с БПЛА", - сказал Мантуров.
В свою очередь, замглавы Минпромторга РФ Василий Шпак отметил важность обеспечения сбора и обработки всех видов данных, в том числе с акустических, тепловых и оптических систем для обнаружения БПЛА противника.
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