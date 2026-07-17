Бойцы "Южной" группировки уничтожили два пункта управления БПЛА ВСУ в ДНР

ДОНЕЦК, 17 июл - РИА Новости. Операторы беспилотных систем "Южной" группировки войск уничтожили два пункта управления беспилотниками ВСУ в ДНР, сообщили РИА Новости в Минобороны России.

По данным ведомства, в ходе воздушной разведки подразделения 6-й мотострелковой дивизии зафиксировали взлет украинского беспилотника в районе населенного пункта Алексеево-Дружковка.

"Координаты были переданы операторам ударных дронов, которые двумя точными попаданиями уничтожили пункт управления БПЛА вместе с живой силой противника до двух человек", - говорится в сообщении.