Бойцы "Южной" группировки уничтожили два пункта управления БПЛА ВСУ в ДНР

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Операторы беспилотных систем «Южной» группировки войск уничтожили два пункта управления беспилотниками ВСУ в ДНР.
- В ходе воздушной разведки подразделения 6-й мотострелковой дивизии зафиксировали взлет украинского беспилотника и уничтожили пункт управления БПЛА вместе с живой силой противника.
ДОНЕЦК, 17 июл - РИА Новости. Операторы беспилотных систем "Южной" группировки войск уничтожили два пункта управления беспилотниками ВСУ в ДНР, сообщили РИА Новости в Минобороны России.
По данным ведомства, в ходе воздушной разведки подразделения 6-й мотострелковой дивизии зафиксировали взлет украинского беспилотника в районе населенного пункта Алексеево-Дружковка.
"Координаты были переданы операторам ударных дронов, которые двумя точными попаданиями уничтожили пункт управления БПЛА вместе с живой силой противника до двух человек", - говорится в сообщении.
Кроме того, разведчики выявили украинского военнослужащего, готовившего разведывательный беспилотник к запуску. Наблюдение за ним позволило обнаружить второй пункт управления БПЛА. После передачи координат операторы FPV-дронов нанесли два точных удара, уничтожив объект вместе с личным составом ВСУ.
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