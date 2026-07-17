Атакованный БПЛА в Черном море танкер прибыл к порту Трабзона

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Атакованный БПЛА в Черном море СПГ-танкер прибыл к порту турецкого Трабзона после пожара.
- Об этом сообщило турецкое Управление мореходства.
СТАМБУЛ, 17 июл – РИА Новости. Атакованный БПЛА в Черном море СПГ-танкер прибыл к порту турецкого Трабзона после пожара, сообщило в пятницу турецкое Управление мореходства.
"СПГ-танкер GAS NERO, ранее эвакуировавший двоих раненых филиппинцев-членов экипажа атакованного БПЛА 15 июля ... судна GAS AURA, запросил помощь из-за пожара в одной из цистерн после атаки БПЛА в Черном море", - говорится в полученном РИА Новости заявлении ведомства. Отмечается, что раненые филиппинцы были эвакуированы вертолетом береговой охраны в четверг.
Оба танкера длиной в 105 метров ходят под флагом Панамы.
Атаки на гражданские суда в Черном море, в том числе турецкие, осуществляются украинскими беспилотниками, заявил в июне посол РФ в Турции Сергей Вершинин.
Устранение любых угроз безопасности в Черном море остается одним из важнейших элементов комплексного урегулирования кризиса вокруг Украины, заявила ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Россия готова сотрудничать с Турцией в поиске путей стабилизации в Черном море и оказания эффективного воздействия на Киев, подчеркивала она.