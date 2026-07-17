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Атакованный БПЛА в Черном море танкер прибыл к порту Трабзона - РИА Новости, 17.07.2026
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22:18 17.07.2026
Атакованный БПЛА в Черном море танкер прибыл к порту Трабзона

Атакованный БПЛА в Черном море СПГ-танкер прибыл к порту Трабзона

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкФлаг Турции
Флаг Турции - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Атакованный БПЛА в Черном море СПГ-танкер прибыл к порту турецкого Трабзона после пожара.
  • Об этом сообщило турецкое Управление мореходства.
СТАМБУЛ, 17 июл – РИА Новости. Атакованный БПЛА в Черном море СПГ-танкер прибыл к порту турецкого Трабзона после пожара, сообщило в пятницу турецкое Управление мореходства.
"СПГ-танкер GAS NERO, ранее эвакуировавший двоих раненых филиппинцев-членов экипажа атакованного БПЛА 15 июля ... судна GAS AURA, запросил помощь из-за пожара в одной из цистерн после атаки БПЛА в Черном море", - говорится в полученном РИА Новости заявлении ведомства. Отмечается, что раненые филиппинцы были эвакуированы вертолетом береговой охраны в четверг.
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"Пожар удалось успешно потушить с помощью пожарного судна, привлеченного руководством порта Самсун. Судно прибыло в порт Трабзона в 16.00 мск пятницы, где будет ремонтироваться", - сообщило ведомство.
Оба танкера длиной в 105 метров ходят под флагом Панамы.
Атаки на гражданские суда в Черном море, в том числе турецкие, осуществляются украинскими беспилотниками, заявил в июне посол РФ в Турции Сергей Вершинин.
Устранение любых угроз безопасности в Черном море остается одним из важнейших элементов комплексного урегулирования кризиса вокруг Украины, заявила ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Россия готова сотрудничать с Турцией в поиске путей стабилизации в Черном море и оказания эффективного воздействия на Киев, подчеркивала она.
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