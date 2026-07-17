Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Киргизии произошел масштабный блэкаут.
- Электричество пропало в большинстве районов Бишкека и других городах на севере и юге республики.
БИШКЕК, 17 июл - РИА Новости. Масштабный блэкаут произошел в Киргизии, передает корреспондент РИА Новости.
Примерно в 14:20 по местному времени (11:20 мск) электроэнергия пропала в большинстве районов Бишкека. Осветительные приборы вначале моргали порядка десяти секунд - потом электричество пропало полностью. В некоторых районах не работают светофоры, также без электроснабжения остались точки общепита и магазины.
По данным местных СМИ, также жалобы на отключения поступают из других городов на севере и юге республики.
Энергетики пока никак не комментируют ситуацию. После запроса РИА Новости они обещали предоставить информацию позже.
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