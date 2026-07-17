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Над Орловской областью за сутки уничтожили девять украинских БПЛА - РИА Новости, 17.07.2026
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10:09 17.07.2026
Над Орловской областью за сутки уничтожили девять украинских БПЛА

Клычков: за сутки над Орловской областью сбили 9 дронов ВСУ

© РИА Новости / Сергей Мирный | Перейти в медиабанкБоевая работа расчета зенитно-ракетного комплекса "Тор-М2"
Боевая работа расчета зенитно-ракетного комплекса Тор-М2 - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
© РИА Новости / Сергей Мирный
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Боевая работа расчета зенитно-ракетного комплекса "Тор-М2". Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Над Орловской областью за сутки уничтожены девять украинских беспилотников, сообщил губернатор Андрей Клычков.
  • Повреждений и пострадавших нет, на местах происшествий работают сотрудники МЧС и правоохранительных органов.
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Девять украинских беспилотников уничтожены над Орловской областью за сутки, пострадавших и повреждений нет, сообщил губернатор Андрей Клычков.
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"За прошедшие сутки над Орловской областью уничтожены 9 вражеских БПЛА. Повреждений и пострадавших нет", – написал Клычков в своем канале на платформе "Макс".
На местах происшествий работают сотрудники МЧС и правоохранительных органов, уточнил губернатор.
В четверг вечером в Минобороны РФ сообщали о 117 украинских беспилотниках, уничтоженных за день российской ПВО над российскими регионами, включая Орловскую область. В пятницу утром в ведомстве сообщили о 243 украинских БПЛА, перехваченных и уничтоженных силами и средствами ПВО за ночь над Россией, в том числе над Орловской областью.
Военнослужащие России на рабочих местах в машине боевого управления сил противовоздушной обороны - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
Силы ПВО уничтожили 243 украинских дрона за ночь
Вчера, 08:14
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьОрловская областьРоссияАндрей КлычковМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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