Над Орловской областью за сутки уничтожили девять украинских БПЛА

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Над Орловской областью за сутки уничтожены девять украинских беспилотников, сообщил губернатор Андрей Клычков.
- Повреждений и пострадавших нет, на местах происшествий работают сотрудники МЧС и правоохранительных органов.
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Девять украинских беспилотников уничтожены над Орловской областью за сутки, пострадавших и повреждений нет, сообщил губернатор Андрей Клычков.
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"За прошедшие сутки над Орловской областью уничтожены 9 вражеских БПЛА. Повреждений и пострадавших нет", – написал Клычков в своем канале на платформе "Макс".
На местах происшествий работают сотрудники МЧС и правоохранительных органов, уточнил губернатор.
В четверг вечером в Минобороны РФ сообщали о 117 украинских беспилотниках, уничтоженных за день российской ПВО над российскими регионами, включая Орловскую область. В пятницу утром в ведомстве сообщили о 243 украинских БПЛА, перехваченных и уничтоженных силами и средствами ПВО за ночь над Россией, в том числе над Орловской областью.
Силы ПВО уничтожили 243 украинских дрона за ночь
Вчера, 08:14