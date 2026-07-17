Рейтинг@Mail.ru
В Курской области сбили 172 украинских БПЛА за сутки - РИА Новости, 17.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:49 17.07.2026 (обновлено: 09:50 17.07.2026)
В Курской области сбили 172 украинских БПЛА за сутки

Хинштейн: в Курской области за сутки сбили 172 украинских БПЛА

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевое дежурство ЗРК "Бук-М3"
Боевое дежурство ЗРК Бук-М3 - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Боевое дежурство ЗРК "Бук-М3". Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • За прошедшие сутки над территорией Курской области сбили 172 украинских беспилотника различного типа.
  • ВСУ 74 раза применили артиллерию по отселенным приграничным районам региона.
  • В результате атак пострадали два человека: женщина в хуторе Зябкин и девушка в деревне Рыжевка.
КУРСК, 17 июл - РИА Новости. Всего за прошедшие сутки над территорией Курской области сбито 172 украинских беспилотника различного типа, 74 раза ВСУ применили артиллерию по отселенным приграничным районам региона, погибших нет, сообщил губернатор Александр Хинштейн.
«

"Сводка об оперативной обстановке в Курской области за прошедшие сутки. Всего в период с 09:00 16 июля до 09:00 17 июля сбито 172 вражеских беспилотника различного типа. 74 раза враг применил артиллерию по отселенным районам", - сообщил Хинштейн в своем канале на платформе "Макс".

Он добавил, что 10 раз беспилотники атаковали территорию региона с помощью взрывных устройств.
"В результате атак пострадали два человека: в хуторе Зябкин Льговского района 47-летняя женщина. В деревне Рыжевка Рыльского района, по уточненной информации, ранена 16-летняя девушка", - добавил губернатор.
По словам главы региона, погибших нет.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеКурская областьЛьговский районРыльский районАлександр ХинштейнВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала