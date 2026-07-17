В Курской области сбили 172 украинских БПЛА за сутки

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"Сводка об оперативной обстановке в Курской области за прошедшие сутки. Всего в период с 09:00 16 июля до 09:00 17 июля сбито 172 вражеских беспилотника различного типа. 74 раза враг применил артиллерию по отселенным районам", - сообщил Хинштейн в своем канале на платформе "Макс".