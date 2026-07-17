В Курской области сбили 172 украинских БПЛА за сутки

Краткий пересказ от РИА ИИ
- За прошедшие сутки над территорией Курской области сбили 172 украинских беспилотника различного типа.
- ВСУ 74 раза применили артиллерию по отселенным приграничным районам региона.
- В результате атак пострадали два человека: женщина в хуторе Зябкин и девушка в деревне Рыжевка.
КУРСК, 17 июл - РИА Новости. Всего за прошедшие сутки над территорией Курской области сбито 172 украинских беспилотника различного типа, 74 раза ВСУ применили артиллерию по отселенным приграничным районам региона, погибших нет, сообщил губернатор Александр Хинштейн.
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"Сводка об оперативной обстановке в Курской области за прошедшие сутки. Всего в период с 09:00 16 июля до 09:00 17 июля сбито 172 вражеских беспилотника различного типа. 74 раза враг применил артиллерию по отселенным районам", - сообщил Хинштейн в своем канале на платформе "Макс".
Он добавил, что 10 раз беспилотники атаковали территорию региона с помощью взрывных устройств.
"В результате атак пострадали два человека: в хуторе Зябкин Льговского района 47-летняя женщина. В деревне Рыжевка Рыльского района, по уточненной информации, ранена 16-летняя девушка", - добавил губернатор.
По словам главы региона, погибших нет.
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