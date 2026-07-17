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Энди Бернем еще не принял решение о составе британского правительства - РИА Новости, 17.07.2026
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14:47 17.07.2026 (обновлено: 15:35 17.07.2026)
Энди Бернем еще не принял решение о составе британского правительства

Будущий премьер Энди Бернем еще не принял решение о составе правительства

© REUTERS / Henry NichollsЭнди Бернем на специальной конференции руководства Лейбористской партии в Лондоне. 17 июля 2026
Энди Бернем на специальной конференции руководства Лейбористской партии в Лондоне. 17 июля 2026 - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
© REUTERS / Henry Nicholls
Энди Бернем на специальной конференции руководства Лейбористской партии в Лондоне. 17 июля 2026
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Энди Бернем заявил, что еще не принял решение о составе правительства.
  • Он отметил, что скоро примет это решение.
ЛОНДОН, 17 июл - РИА Новости. Будущий премьер-министр Великобритании Энди Бернем заявил, что еще не принял решение о составе правительства.
В пятницу преемник премьер-министра Великобритании Кира Стармера, Энди Бернем, был избран лидером партии лейбористов.
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"Вопреки тому, что вы, быть может, читаете, я еще не принял решение, кто будет в составе высшего руководства, но скоро приму его", - сказал он на партийной конференции, трансляцию которой вели британские телеканалы.
Бернем также пообещал прекратить внутренние распри в Лейбористской партии.
"Мы не победим новых правых в Великобритании, если нас поглотят внутренние распри и движение в разных направлениях... Борьба с этим и с сопровождающей их практикой закулисных сливов будет характеристикой моего лидерства", - сказал Бернем.
Будущий премьер признал неудачи в политике Лейбористов назвал свое назначение лидером партии последним для нее шансом измениться.
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