Энди Бернем еще не принял решение о составе британского правительства

Краткий пересказ от РИА ИИ Энди Бернем заявил, что еще не принял решение о составе правительства.

Он отметил, что скоро примет это решение.

ЛОНДОН, 17 июл - РИА Новости. Будущий премьер-министр Великобритании Энди Бернем заявил, что еще не принял решение о составе правительства.

"Вопреки тому, что вы, быть может, читаете, я еще не принял решение, кто будет в составе высшего руководства, но скоро приму его", - сказал он на партийной конференции, трансляцию которой вели британские телеканалы.

Бернем также пообещал прекратить внутренние распри в Лейбористской партии.

"Мы не победим новых правых в Великобритании, если нас поглотят внутренние распри и движение в разных направлениях... Борьба с этим и с сопровождающей их практикой закулисных сливов будет характеристикой моего лидерства", - сказал Бернем.