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Энди Бернем заявил, что готов стать премьером Британии - РИА Новости, 17.07.2026
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14:26 17.07.2026 (обновлено: 14:47 17.07.2026)
Энди Бернем заявил, что готов стать премьером Британии

Энди Бернем поблагодарил Стармера и заявил, что готов стать премьером Британии

© AP Photo / Alberto PezzaliЭнди Бернем во время посещения конференции руководства Лейбористской партии в Лондоне. 17 июля 2026
Энди Бернем во время посещения конференции руководства Лейбористской партии в Лондоне. 17 июля 2026 - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
© AP Photo / Alberto Pezzali
Энди Бернем во время посещения конференции руководства Лейбористской партии в Лондоне. 17 июля 2026
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Энди Бернем избран лидером Лейбористской партии и заявил, что готов стать премьер-министром Великобритании.
  • Передача премьерских полномочий ожидается в понедельник.
ЛОНДОН, 17 июл - РИА Новости. Преемник премьер-министра Великобритании Кира Стармера, Энди Бернем, возглавив Лейбористскую партию, заявил, что готов стать премьером и поблагодарил Стармера за его работу.
Ранее глава Национального исполнительного комитета Лейбористской партии Шабана Махмуд заявила, что Бернем избран лидером новым партии. Ожидается, что передача премьерских полномочий премьера состоится в понедельник.
"Это момент гордости, который вы подарили мне и моей семье сегодня, это также и эмоциональный момент. Но я к нему готов. Я готов руководить и строить на фундаменте, который был заложен в значительной степени одним конкретным человеком. Под руководством Кира Стармера мы прошли путь от нашего самого серьезного поражения к одной из лучших побед в нашей истории… Сегодня мы благодарим его за службу нашей партии и нашей стране", - сказал он.
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