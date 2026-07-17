Энди Бернем заявил, что готов стать премьером Британии

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Энди Бернем избран лидером Лейбористской партии и заявил, что готов стать премьер-министром Великобритании.
- Передача премьерских полномочий ожидается в понедельник.
ЛОНДОН, 17 июл - РИА Новости. Преемник премьер-министра Великобритании Кира Стармера, Энди Бернем, возглавив Лейбористскую партию, заявил, что готов стать премьером и поблагодарил Стармера за его работу.
Ранее глава Национального исполнительного комитета Лейбористской партии Шабана Махмуд заявила, что Бернем избран лидером новым партии. Ожидается, что передача премьерских полномочий премьера состоится в понедельник.
"Это момент гордости, который вы подарили мне и моей семье сегодня, это также и эмоциональный момент. Но я к нему готов. Я готов руководить и строить на фундаменте, который был заложен в значительной степени одним конкретным человеком. Под руководством Кира Стармера мы прошли путь от нашего самого серьезного поражения к одной из лучших побед в нашей истории… Сегодня мы благодарим его за службу нашей партии и нашей стране", - сказал он.