Энди Бернема объявили лидером партии лейбористов

"Я могу подтвердить, что был выдвинут только один кандидат… Поскольку других кандидатов нет, для меня большая честь объявить, что законно избранным лидером Лейбористской партии является Энди Бернем", - заявила Махмуд на партийной конференции, трансляцию которой вели британские телеканалы.