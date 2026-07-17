Энди Бернема объявили лидером партии лейбористов

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Энди Бернем избран лидером партии лейбористов в Великобритании.
- Ожидается, что передача полномочий Энди Бернему состоится в понедельник.
ЛОНДОН, 17 июл - РИА Новости. Преемник премьер-министра Великобритании Кира Стармера, Энди Бернем, избран лидером партии лейбористов, заявила глава Национального исполнительного комитета партии Шабана Махмуд.
"Я могу подтвердить, что был выдвинут только один кандидат… Поскольку других кандидатов нет, для меня большая честь объявить, что законно избранным лидером Лейбористской партии является Энди Бернем", - заявила Махмуд на партийной конференции, трансляцию которой вели британские телеканалы.
Теперь Бернем сможет стать премьером Британии. Ожидается, что передача полномочий состоится в понедельник.
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