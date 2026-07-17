Цены на бензин в США выросли на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Цены на бензин в США продолжили рост: за сутки цена галлона бензина марки Regular выросла почти на 4 цента и достигла 3,9810 доллара за галлон.
- Самым дорогим бензин остается на Гавайях и в Калифорнии, где галлон стоит 5,43 доллара, а дешевле всего топливо в Индиане — 3,3690 доллара за галлон.
ВАШИНГТОН, 17 июл – РИА Новости. Цены на бензин в США в пятницу продолжили существенный рост на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке, выяснило РИА Новости, изучив статистику стоимости топлива.
За сутки цена галлона (3,8 литра) самого популярного бензина марки Regular (аналог АИ-92) выросла в среднем по стране почти на 4 цента и достигла 3,9810 доллара, или 82,05 рубля за литр. За два дня этот показатель вырос примерно на 10 центов.
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Самым дорогим бензин остается на Гавайях, к которым теперь присоединилась и Калифорния. В обоих штатах галлон стоит 5,43 доллара, или 111,91 рубля за литр. Еще в 16 штатах и в столичном округе Колумбия цена превышает 4 доллара.
Меньше других за топливо платят автомобилисты Индианы - 3,3690 литра за галлон, или 69,43 рубля за литр.
Американские военные с 8 июля провели несколько серий атак на Иран. Центральное командование ВС США утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Ирана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив. Иранские военные ответили ударами по базам США в ряде стран Ближнего Востока.