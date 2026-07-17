Цены на бензин в США выросли на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке

ВАШИНГТОН, 17 июл – РИА Новости. Цены на бензин в США в пятницу продолжили существенный рост на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке, выяснило РИА Новости, изучив статистику стоимости топлива.

Меньше других за топливо платят автомобилисты Индианы - 3,3690 литра за галлон, или 69,43 рубля за литр.

Американские военные с 8 июля провели несколько серий атак на Иран. Центральное командование ВС США утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Ирана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив. Иранские военные ответили ударами по базам США в ряде стран Ближнего Востока.