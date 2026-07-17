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Товарооборот Азербайджана и России вырос до 4,9 миллиарда долларов - РИА Новости, 17.07.2026
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15:39 17.07.2026
Товарооборот Азербайджана и России вырос до 4,9 миллиарда долларов

Байрамов: товарооборот Азербайджана и России в 2025 году достиг $4,9 млрд

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов
Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Товарооборот между Азербайджаном и Россией в 2025 году достиг 4,9 миллиарда долларов.
  • По словам главы азербайджанского внешнеполитического ведомства Джейхуна Байрамова, рост товарооборота по сравнению с 2024 годом составил около 2,5%.
МОСКВА, 17 июл – РИА Новости. Товарооборот между Азербайджаном и Россией вырос в 2025 году до 4,9 миллиарда долларов, сообщил глава азербайджанского внешнеполитического ведомства Джейхун Байрамов.
"Торговый оборот между Азербайджаном и Россией в 2025 году составил порядка 4,9 миллиарда долларов, и данная положительная динамика относительно 2024 года составляет порядка 2,5%", - сказал Байрамов в ходе пресс-конференции по итогам встречи со своим российским коллегой Сергеем Лавровым.
Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам встречи в Москве. 17 июля 2026 - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
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В миреАзербайджанРоссияДжейхун БайрамовСергей Лавров
 
 
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