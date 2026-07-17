Товарооборот Азербайджана и России вырос до 4,9 миллиарда долларов

МОСКВА, 17 июл – РИА Новости. Товарооборот между Азербайджаном и Россией вырос в 2025 году до 4,9 миллиарда долларов, сообщил глава азербайджанского внешнеполитического ведомства Джейхун Байрамов.

"Торговый оборот между Азербайджаном и Россией в 2025 году составил порядка 4,9 миллиарда долларов, и данная положительная динамика относительно 2024 года составляет порядка 2,5%", - сказал Байрамов в ходе пресс-конференции по итогам встречи со своим российским коллегой Сергеем Лавровым.