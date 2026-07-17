В Баварии арестовали гражданина Молдавии по подозрению в шпионаже

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Баварии арестован гражданин Молдавии по подозрению в шпионаже.
- Мужчина запускал беспилотник над территорией мюнхенской оборонной компании.
БЕРЛИН, 17 июл - РИА Новости. Гражданин Молдавии арестован в Баварии за запуск беспилотника над территорией оборонного предприятия, сообщает немецкая телерадиокомпания BR24 со ссылкой на полицию и прокуратуру города.
"Тридцатисемилетний мужчина, гражданин Молдавии, находится под стражей по подозрению в шпионаже с использованием дрона в отношении мюнхенской оборонной компании", - говорится в публикации.
Как уточнили в правоохранительных органах, мужчина был задержан в среду вечером. При этом название оборонного предприятия и другие подробности расследования не разглашаются.