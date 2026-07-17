Рейтинг@Mail.ru
В Баварии арестовали гражданина Молдавии по подозрению в шпионаже - РИА Новости, 17.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:36 17.07.2026
В Баварии арестовали гражданина Молдавии по подозрению в шпионаже

BR24: в Германии задержали гражданина Молдавии за запуск беспилотника

© AP Photo / Michael ProbstНемецкая полиция
Немецкая полиция - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
© AP Photo / Michael Probst
Немецкая полиция. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Баварии арестован гражданин Молдавии по подозрению в шпионаже.
  • Мужчина запускал беспилотник над территорией мюнхенской оборонной компании.
БЕРЛИН, 17 июл - РИА Новости. Гражданин Молдавии арестован в Баварии за запуск беспилотника над территорией оборонного предприятия, сообщает немецкая телерадиокомпания BR24 со ссылкой на полицию и прокуратуру города.
"Тридцатисемилетний мужчина, гражданин Молдавии, находится под стражей по подозрению в шпионаже с использованием дрона в отношении мюнхенской оборонной компании", - говорится в публикации.
Как уточнили в правоохранительных органах, мужчина был задержан в среду вечером. При этом название оборонного предприятия и другие подробности расследования не разглашаются.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
В Германии рассказали о новом ударе по Зеленскому на фоне скандала в Киеве
Вчера, 08:51
 
В миреМолдавияБавария
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала